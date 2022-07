Las noticias más relevantes de la jornada

Entornointeligente.com /

EEUU pone la mirada en Cartes y lo ubica en su lista de corruptos El Gobierno de Estados Unidos agregó a su lista negra al ex presidente de la República Horacio Cartes , a quien catalogan como una persona «significativamente corrupta». También incluyó a otros familiares del ex mandatario, quienes ya no podrán ingresar al país norteamericano. Le puede interesar.

Horacio Cartes califica de infundadas las acusaciones de EEUU El ex presidente Horacio Cartes se pronunció tras la acusación de Estados Unidos que lo catalogó como una persona «significativamente corrupta» y sostuvo que la acusación es infundada. Lea más.

Cámara de Diputados tratará este domingo juicio político a Quiñónez La Cámara de Diputados tratará este domingo, a las 09:30, como único punto de una sesión extraordinaria el pedido de juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez, por su supuesto encubrimiento al ex presidente de la República Horacio Cartes. Entérese más.

Paraguay extradita a uno de los narcopilotos más buscados por EEUU Un ciudadano mexicano, catalogado como un narcopiloto, fue extraditado este viernes desde Paraguay a Estados Unidos, país que lo buscaba por transportar cocaína a Centroamérica y el Caribe. Más aquí.

Corte rechaza chicanas de Ramón González Daher y se destraba proceso La Corte Suprema de Justicia rechazó las dos recusaciones que planteó el empresario luqueño Ramón González Daher para dilatar la causa por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, en la que ya fue condenado a 15 años de prisión. Infórmese más

Calificadora internacional eleva perspectiva económica de Paraguay a positiva La calificadora internacional Moody’s comunicó su decisión de elevar la perspectiva económica de Paraguay de estable a positiva, luego de siete años. Sin embargo, menciona la necesidad de mejorar el gasto público y la prevención de lavado de dinero. Nota al respecto

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com