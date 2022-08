Las New Balance 550 y todas las zapatillas que son lo más ahora mismo

Entornointeligente.com /

La locura por las sneakers sigue subiendo sin parar. Tenemos infinitas opciones para todos los gustos, están los modelos icónicos , pero siempre hay modelos concretos que desatan la locura. Recurrimos a dos de las plataformas con más datos acerca de las preferencias de las personas (la plataforma líder de comercio electrónico de segunda mano Stockx y el portal de moda Lyst ) para descifrar qué zapatillas brillan especialmente ahora mismo.

Según datos del recién publicado informe BIG FACTS de Stockx, las reinas de este año son las sneakers de Hoka . Especialmente el modelo Hoka Anacapa Low Gore-Tex y las colaboraciones con marcas como Bodega y Moncler . Estas últimas han experimentado un crecimiento de ventas en StockX del 3.606%.

En Trendencias Cinco looks súper inspiradores para llevar zapatillas en verano sin perder estilo (ni comodidad) Hoka Anacapa Low Gore-Tex 160 euros .

Hoka x Bodega One One Kaha Low GTX desde 278 euros en StockX.

Hoka One One Mafate Speed 2 desde 882 euros en StockX.

En Trendencias El truco viral de Tik Tok para saber si un pantalón es de tu talla sin probártelo: lo hemos probado y funciona El mismo informe apunta que New Balance ha experimentado un crecimiento comercial del 200% gracias al éxito de su modelo 550 (siete de las 10 zapatillas de New Balance más vendidas en StockX en el primer semestre de 2022 fueron las 550). De hecho, especifica que las marcas New Balance y Adidas son las preferidas por los usuarios de StockX en España, experimentando en los primeros meses del año un crecimiento de más del 250% y el 70% respectivamente.

New Balance 550 130 euros .

Según el informe Lyst Index Q2 22, las Adidas de moda son las Adidas x Gucci Gazelle y las Adidas Originals x Wales Bonner Samba . El portal de moda habla también de las Nike Air Force 1 como tendencia.

Adidas x Gucci Gazelle pink en StockX a partir de 615 euros .

Adidas Originals x Wales Bonner Sambaen Stockx a partir de 279 euros .

Nike Air Force 1 ’07 129,99 euros.

En Trendencias Tres tendencias de temporada que ya ha llevado Aitana y cinco prendas para replicar sus looks Otro modelo que destaca es el MB.01 de LaMelo Ball de Puma . StockX señala que ha ayudado a impulsar el crecimiento comercial de la marca más de un 400% en su plataforma.

MB.01 de LaMelo Ball de Puma en StockX a partir de 265 euros .

Por último, se confirma que las colaboraciones entre marcas son sinónimo de incremento de ventas. Nueve de las 10 zapatillas Under Armour con más transacciones en StockX eran de la colaboración de la marca con el cuatro veces campeón de la NBA Steph Curry .

