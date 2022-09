Las mujeres y el jazz se toman Bogotá con la primera Big Band femenina

Entornointeligente.com /

La primera Big Band completamente femenina de Colombia subirá al escenario en el Festival Jazz al Parque para demostrar que las mujeres sí están presentes en un género musical que, tradicionalmente, ha quedado en manos de los hombres y que el talento femenino llegó para quedarse.

A principios de este año, recuerda Daniella Cura, curadora del Festival Jazz al Parque, se creó una polémica en redes sociales porque un saxofonista de Bogotá decía que » no había mujeres en las Big Bands porque no tenían el nivel «, pero la formación de este proyecto en Bogotá «demuestra todo lo contrario».

«No es que no las incluimos porque no están, es que no están porque no las incluyen», critica Cura en relación al poco espacio y representación que se le da a las mujeres en el panorama del jazz en Colombia.

Precisamente, la Big Band se estrenará bajo la batuta de la arreglista y compositora colombiana Esther Rojas, quien recuerda que hace 20 años, en Bogotá «había dos bajistas mujeres», pero «hoy en día hay muchas más», celebra Rojas en una entrevista con Efe previa a un ensayo general de la Big Band, al que llega directamente desde Estados Unidos, donde vive y trabaja la mayor parte del tiempo.

«Hay que ser valiente», anima Rojas a sus pares para adentrarse en el mundo de la música, y del jazz, «finalmente la música es una manera de expresarse individualmente y esperamos esta ya sea una nueva generación de mujeres músicas» y con convocatorias como la de la Big Band Femenina se constata que «ya explotó en Colombia el movimiento musical femenino».

Proyecto piloto

La Big Band de Bogotá nació en 2010 como un intento de impulsar el jazz en la capital colombiana, pero «a un proyecto tan ambicioso como este le faltaba una presencia femenina más fuerte «, relata Cura, quien además se muestra sorprendida por lo bien acogida que ha sido la propuesta entre las mujeres jóvenes.

En esta convocatoria de la Big Band de Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) quiso apostar por la representatividad para demostrar que sí hay mujeres en el mundo del jazz en Colombia, y fue todo un éxito.

Más de 90 candidatas se presentaron a la audición para ocupar los 18 puestos de la orquesta de gran formato, algo que supuso una «grata sorpresa» para el jurado, que a su vez consideró «muy difícil» la decisión final «porque había demasiado de dónde escoger, y no solo en cantidad, sino en calidad», cuenta Cura.

Y aunque en principio esta iniciativa fue solo un piloto, con los resultados hasta el momento se reafirma que «hay mucha madera para hacer mucho más», adelanta Cura.

El Festival Jazz al Parque vuelve este año a ser totalmente presencial tras la pandemia, con más ganas que nunca de música y de jazz, con un cartel privilegiado que traerá a Bogotá a artistas de muchas partes del mundo, como a Joey Alexander Trío de Estados Unidos, a Julieta Rada de Uruguay o a ILE de Puerto Rico.

Pero la presencia colombiana y la importancia de los ritmos y tradiciones del país estará bien representada por Laura Valbuena, Papayebrass o Fatua Trío, junto con otros artistas colombianos que se subirán al escenario del Parque Metropolitano El Country el próximo 17 y 18 de septiembre .

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com