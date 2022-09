Las mujeres que sostienen el poder en Europa: Liz Truss se convertirá en la N°16 como Primera Ministra del Reino Unido

Entornointeligente.com /

Elizabeth «Liz» Truss Reino Unido La líder del Partido Conservador y Unionista fue elegida este lunes 5 de septiembre para suceder en el cargo de Primer Ministro del Reino Unido a Boris Johnson, luego de que este dimitiera del cargo en julio pasado. Será la tercera mujer en el cargo, tras Margaret Thatcher y Theresa May. En su trayectoria, se desempeñó como ministra de la Mujer y como secretaria de Estado para Relaciones Exteriores, entre otros. Nicola Sturgeon Escocia La líder del Partido Nacional Escoscés es desde noviembre de 2019 la primera mujer que ejerce como jefa del gobierno autónomo de Escocia. Anteriormente fue Viceministra y había ejercido como parlamentaria. Elisabeth Borne Francia La primera ministra desde el 16 de mayo, es la segunda mujer en ocupar este cargo en Francia, 30 años después de que lo hiciera Edith Cresson. Integrante del partido La República en Marcha, anteriormente había ejercido como ministra de Trabajo, Transición Ecológica y Transportes, entre otros. Ekaterini Sakellaropoulou Grecia La ex jueza, elegida en enero de 2020 presidenta de Grecia, es la primera mujer en ocupar este cargo esencialmente protocolario. En 2018 abrió la brecha al convertirse en la primera mujer en dirigir la más alta instancia judicial del país. Magdalena Andersson Suecia La socialdemócrata se convirtió en la primera mujer en llegar a la jefatura del gobierno sueco en noviembre de 2021, en condiciones rocambolescas. Siete horas después de ser elegida, tuvo que dimitir debido al fracaso de sus presupuestos y la salida de los ecologistas del gobierno. Cuatro días más tarde fue de nuevo elegida primera ministra en el Parlamento. Mette Frederiksen Dinamarca Tras su triunfo en las legislativas, la líder socialdemócrata formó gobierno en junio de 2019, y se convirtió a sus 41 años en la primera ministra más joven de la historia del país. Anteriormente había integrado el parlamento Folketing y ejercido como ministra de Trabajo y Justicia, entre otros. Sanna Marin Finlandia Con 34 años, el 10 de diciembre de 2019, la socialdemócrata se convirtió en la jefa de gobierno más joven del planeta en ese momento. Es la tercera mujer jefa de gobierno en Finlandia, después de Anneli Jäätteenmäki y Mari Kivieniemi. Anteriormente había ejercido como parlamentaria y ministra de Transporte. Katrin Jakobsdottir Islandia La líder del Movimiento de Izquierda-Verde se convirtió en noviembre de 2017 en la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra. Anteriormente había ejercido como ministra de Educación, Ciencia y Cultura, entre otros. Kaja Kallas Estonia La líder del Partido Reformista Estonio se convirtió en enero de 2021 en la primera mujer jefa de gobierno en Estonia. Su padre, Siim Kallas, la precedió como primer ministro entre 2002 y 2004. Anteriormente había integrado el Riigikogu y sido diputada del Parlamento Europeo. Ingrida Simonyte Lituania Economista e independiente. En diciembre de 2020 fue designada por el partido conservador como primera ministra de Lituania. Anteriormente había integrado el parlamento Seimas y ejercido como ministra de Finanzas, entre otros. Zuzana Caputova Eslovaquia La abogada liberal y militante anticorrupción, fue investida el 15 de junio de 2019, como la primera mujer que llega a la presidencia de Eslovaquia. A sus 45 años se convirtió -además- en la presidenta más joven en la historia de su país. Katalin Novak Hungría Economista. Fue nombrada en marzo presidenta de Hungría, convirtiéndose así en la primera mujer en desempeñar este cargo fundamentalmente honorífico y en la persona más joven en la historia de su país. Anteriormente había integrado la Asamblea Nacional y ejercido como ministra en Asuntos de la Familia, entre otros. Salomé Zurabishvili Georgia La ex diplomática francesa y exlíder del partido El Camino de Georgia, fue elegida en noviembre de 2018 como la primera mujer presidenta de su país. Anteriormente había ejercido como parlamentaria y ministra de Relaciones Exteriores, entre otros. Ana Brnabic Serbia La economista e integrante del Partido Progresista Serbio fue nombrada en junio de 2017 como primera ministra de Serbia, en un país con una fuerte herencia tradicionalista. Asimismo, se convirtió en la quinta persona abiertamente homosexual del mundo en presidir un gobierno. Anteriormente había ejercido como ministra de Administraciones Públicas y Asuntos Locales, entre otros. Vjosa Osmani Kosovo La jurista reformadora fue electa presidenta de Kosovo en abril de 2021. Anteriormente había asesora al exmandatario Fatmir Sejdiu y presidido la Asamblea de su país. Maia Sandu Moldavia Política y economista. Fue elegida en noviembre de 2020 como presidenta de Moldavia. Anteriormente había ejercido como ministra de Educación y primera ministra. Contenido: AFP | Adaptación: José Manuel Vilches y Johanna Mellado, Emol. ¿Encontraste algún error? Avísanos

