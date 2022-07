Las mejores ofertas y los grandes chollos del Amazon Prime Day 2022, en directo: una camiseta de Under Armour al 50%, Spiderman para la PS4 al 70%, el Airtag de Apple…

Entornointeligente.com /

H oy, miércoles 13 de julio, sigue el Amazon Prime Day 2022 , la oportunidad de comprar a precio de ganga miles de productos de moda , belleza , tecnología , deporte , hogar. .. Chollos y descuentos que superan incluso el 70% y que no deberías perderte. Y por eso, en BAZAR hemos hecho una selección con las mejores ofertas, una lista que iremos actualizando en las próximas 24 horas.

Apple, Samsung, Xiaomi, HP, Foreo, Braun, Philipps, L’Oreal, Hugo Boss, Levi’s, Under Armour… Son muchas las grandes marcas con descuento en este Prime Day y muchos también los artículos que están arrasando en ventas por alcanzar su mínimo precio histórico. No dudes en seguir este directo para que no se te escape ni un chollo.

LOS MEJORES CHOLLOS DEL AMAZON PRIME DAY 2022, EN DIRECTO No olvides tampoco que para poder acceder a las ofertas debes ser usuario Prime. Pero que no cunda el pánico, porque si no lo eres, aún estás a tiempo de solicitar el mes de prueba gratuito y beneficiarte estos días de los precios increíbles del Amazon Prime Day , así como de Prime Video y una parte del catálogo de Amazon Music.

