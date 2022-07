Las mejoras de Mercedes comienzan a dar sus frutos

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El todopoderoso equipo Mercedes regresó a lo más alto de una sesión de clasificación en la Formula 1 y fue George Russell quien los devolvió a la cima gracias a una brillante vuelta final, que dejó helados a todos los presentes en el Hungaroring de Budapest, sobre todo a Ferrari.

IT'S POLE FOR GEORGE RUSSELL!!!

What a lap from the Briton ※ his first career pole! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/K08w2LhLzt

— Formula 1 (@F1) July 30, 2022 La pista del Hungaroring, donde se llevará a cabo mañana el Gran Premio de Hungría, décima tercera fecha del calendario, será a partir de ahora un escenario mágico para el joven británico de la escuderia alemana, pues no solo le dio la primera qualy del 2022 a su equipo, sino que también consiguió la primera de su carrera en la máxima categoría del automovilismo.

Mientras en el box de las «flechas plateadas» todo era alegría y festejos por Russell, en el sector tifosi podían evidenciarse muchas caras de sorpresas (y algunas de decepción) por perder lo que parecía un sólido 1-2 ferrarista. Sin mencionar la frustración de Christian Horner (jefe del equipo Red Bull) por la gris actuación de sus pilotos este sábado: Sergio Pérez quedó eliminado en la Q2 y Max Verstappen saldrá 10mo mañana.

El día ya había comenzado de forma muy extraña luego de que Nicholas Latifi (Williams) ganara la práctica libre unas horas antes, bajo la lluvia que se hizo presente en el circuito. Sin embargo, la sesión de clasificación y pudo realizarse de forma normal, aunque con temperaturas de 30 grados en la pista (25 grados menos que los que habían ayer).

Los primeros 20 minutos de la Q1, sin darnos cuenta, dieron un adelanto de lo que ocurriría más adelante en la jornada, ya qu e los Mercedes de Lewis Hamilton y Russell fueron quienes se quedaron con los mejores tiempos de una tanda muy cambiante , debido a que el asfalto mejoraba a cada instante.

Aún así, Carlos Sainz (Ferrari) y Verstappen se ubicaban muy cerca de los W13 y todo hacia pensar que solo era un suceso de momento. Principalmente, 15 minutos después cuando finalizó la Q2 y era el neerlandés de Red Bull el que se encontraba en lo más alto de la tabla, pero con un Charles Leclerc (Ferrari) que lo seguía muy cerca.

Lo más resaltante de esta ronda fue lo conseguido por Fernando Alonso en el Alpine, que se ubicó tercero por delante de su compatriota español Sainz, y la sorpresiva eliminación del mexicano Pérez, quien en ningún momento pudo tener ritmo de competencia, además de sufrir un inconveniente con uno de sus tiempos, y deberá largar desde el lugar 11 de la parrilla para la carrera.

Quedaban los mejores diez, Ferrari podía hacerle el 2 vs 1 a su rival por el campeonato (Verstappen), pero también estaban los dos pilotos de McLaren (Lando Norris y Daniel Ricciardo), que estaban en un buen ritmo para pelear con los dos Alpine, además de los mencionados Hamilton y Russell.

By George! 💪 #HungarianGP #F1 (sound on) pic.twitter.com/RXlWOXSm1q

— Formula 1 (@F1) July 30, 2022 Desde el principio todo pintaba a favor de los de Maranello, pues «Mad Max» se equivocó en su primera salida y dejó un alto tiempo que lo ubicaba séptimo, mientras que sus contrincantes italianos hacían un 1-3 momentáneo en el podio con Russell en el medio.

Instantes después, el panorama para el campeón del mundo se pondría más gris que las nubes que sobrevolaban el Hungaroring, pues al doblar la curva 1 para preparar su segundo intento , Verstappen empezó a reportar problemas de potencia en su RB18 que, a la postre, terminaron enterrando sus posibilidades de victoria para este sábado.

Al mismo tiempo, Leclerc y Sainz se peleaban por el primer lugar de la grilla, pero el monegasco se quedó corto, solo le alcanzó para posicionarse segundo, frente al empuje que tiene el nuevo motor del español quien ya estaba saboreando su segunda pole position del año cuando el cronometro llegaba a cero.

Sin embargo, apareció el protagonista inesperado del día, donde las condiciones de la pista mejoraban a cada segundo, por lo que había que esperar hasta que todos los pilotos cruzaran la línea de meta.

Esa fue la diferencia que jugó a favor del británico más joven de Mercedes, quien pese a no dejar récords en los dos primeros sectores, marcó excelentes tiempos que lo ayudaron a volar cual flecha para darle a su objetivo: el primer lugar.

Pole position para un futuro aspirante al título al mediano plazo, la primera de su carrera, y la primera clasificación que gana Mercedes desde Arabia Saudita del año pasad o, cuando peleaba por hacerse con el título con Lewis Hamilton.

Russell, Sainz y Leclerc fue el podio definitivo del día; Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (AlfaRomeo), Daniel Ricciardo (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el top ten.

La disputa por la victoria del GP de Hungría, último antes de que la F1 se vaya a las vacaciones de verano por tres semanas, se llevará a cabo a partir de las 9:00 AM del domingo.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com