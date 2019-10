Las marchas paralizan la industria textil en Pelileo

Entornointeligente.com /

REALIDAD. Las fábricas están con la producción parada. Los comerciantes de pantalones en Pelileo también se han visto afectados por el paro nacional, llevan 10 días sin poder enviar sus pedidos a las otras provincias del Ecuador y también no han podido realizar las cobranzas del mes pasado.

La industria textil es uno de los principales ingresos económicos que tiene la ciudad ‘Azul’. Entre fábricas y locales comerciales suman más de 100 establecimientos que se dedican a este negocio.

Dificultades

Desde el jueves 3 de octubre la mayoría de comerciantes de jeans no han podido realizar sus envíos semanales de mercadería a Pichincha, Ibarra, Guayas y Santo Domingo.

Carlos Manjarrez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Jean, explicó que el bloqueo de las vías no les ha permitido llegar a su lugar de destino y que también les ha dificultado la venta de su ropa y pantalones en sus locales ubicados en el barrio el Tambo a la entrada de Pelileo.

“El jueves anterior y esta semana que pasó perdimos tres pedidos, prácticamente con la paralización de estos 10 días los comerciantes hemos perdido un 80% de nuestros ingresos y además nadie ha podido venir a nuestros locales a comprar. Este feriado perdimos de vender gran parte de nuestra mercadería que ya estaba hecha”, manifestó Manjarrez.

De la misma manera, coincidió Bolívar Morales, comerciante de jeans, quien dijo que la obstaculización de la mayoría de vías en la Sierra no solo afectó el envió de la mercadería, sino también la cobranza de la mercadería anteriormente entregada.

“Se debe resolver la situación del país, en este momento todos perdemos. Nosotros no hemos podido enviar nada de la mercadería a Guayaquil y varios clientes de allá ya me han llamado para decirme que les espere el cobro de los cheques. Al menos a mí me va a costar hasta el próximo año para recuperar lo perdido estas dos semanas”, mencionó Morales.

Ayuda

El Presidente de la Asociación de Comerciantes de Jean pidió el apoyo de las autoridades de la provincia para tratar de solucionar la movilización interna en Tungurahua y con esto lograr recuperar las pérdidas en sus locales.

“Estos días no hemos abierto en la gran mayoría como solidaridad con nuestros hermanos indígenas, pero necesitamos el apoyo de la señora Gobernadora y del Prefecto para que puedan arreglar la circulación en nuestra provincia y así podamos en algo recuperar un poco de lo que hemos perdido estos días”, finalizó Manjarrez. (JR)

LA CIFRA

10 dólares es el costo aproximado de un pantalón jean.

EL DATO

Más de 100 locales de venta de pantalones funcionan en el Tambo. Este fin de semana apenas abrieron 10.

