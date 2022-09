Las lecciones de la Semana 3: Lamar Jackson, a ritmo de MVP

Entornointeligente.com /

Como todos los lunes, vamos con las conclusiones tras la segunda jornada de la NFL.

Después de pésimo partido, la defensiva de Baltimore respondió con tres pérdidas. Lamar Jackson está teniendo un inicio de temporada digno de MVP. El problema es que se lesionó Patrick Mekari , y continúa la maldición de tackles ofensivos. Cruzan dedos para Ronnie Stanley ya pueda estar listo.

1. La ofensiva de los Patriots mostró cierta evolución, aunque no tienen márgen para sobreponerse a errores, y Mac Jones cometió un par que resultaron costosos. Aún más importante es el hecho de que Jones se fue del partido sin apoyar su pie, y van a monitorear su tobillo.

Lamar Jackson registró una soberbia actuación ante Patriots al lanzar para cuatro pases de anotación y completar una carrera de touchdown. Adam Glanzman/Getty Images 2. Carolina rompió una racha de nueve derrotas consecutivas. Baker Mayfield sigue sin mostrar su mejor versión, pero la defensiva de los Panthers es de verdad. Volvieron a ser eficaces ante el ataque terrestre y generaron tres pérdidas. Un poco de aire para Matt Rhule.

3. La ofensiva de los Saints viene mostrando problemas desde el año pasado, y honestamente no han mejorado. Al menos la actuación de Chris Olave tiene que generar esperanzas en New Orleans. Hay que preguntarse si vale la pena poner a Jameis Winston lesionado.

4. Genuinamente creo que Nick Chubb es el mejor corredor de la NFL. Puede haber otros más espectaculares. Jacoby Brissett jugó su mejor partido de la temporada y Amari Cooper prueba otra vez ser un WR1. La defensiva tiene muchas lesiones.

5. Lo pido desde la semana 1, pero no creo que haya mejor momento para darle la titularidad a Kenny Pickett que en una semana larga para prepararse. La defensiva de los Steelers, sin T.J. Watt, no puede ejercer presión. Otra ofensiva que está estancada en otra época.

6. Joe Burrow recuperó la memoria, o mejor dicho lo protegieron mejor. Fue capturado sólo en dos ocasiones, y lanzó para tres touchdowns sin intercepciones. Para que ese éxito de Bengals sea sustentable, deben encontrar más balance. Joe Mixon ha tenido un mal inicio de campana.

7. El buen nivel de Joe Flacco no estuvo destino a durar. La semana que viene podría Volver Zach Wilson, quien con mejores armas a su alrededor, debería poder dar un salto de calidad. El problema es la defensiva sigue siendo de las peores de la liga y así es difícil ganar para Jets.

8. Pese a no tener a Shaquille Leonard, la defensiva de los Colts ante la potente ofensiva de los Chiefs. La línea ofensiva sigue teniendo problemas y la carencia de movilidad de Matt Ryan no ayuda. Pero a la hora buena, Ryan mostró para qué lo trajeron.

9. Los Chiefs cometieron un sinfín de errores, particularmente en los equipos especiales. Como si fuera poco, Patrick Mahomes y Eric BIenemy tuvieron un cruce de palabras que ilustró las frustraciones de los Chiefs. Echan de menos a Harrison Butker.

9. Después de un par de malas semanas, Derrick Henry nos mostró su mejor versión. Y cuando eso sucede, se abre el abanico de posibilidades para los Titans. Ryan Tannehill también jugó su mejor partido de la temporada y finalmente involucró a Robert Woods.

10. Sólo un equipo desde el 2000 ha iniciado 0-3 y ha clasificado a playoffs. Los Raiders sencillamente no son un equipo sólido. Derek Carr ha sido inconstante, la defensiva por aire permite demasiadas libertades y no tienen identidad. Justo cuestionar a Josh McDaniels.

11. Los Dolphins tuvieron 61 snaps ofensivos menos que los Bills, y aún así ganaron el partido. Una prueba de que la defensiva de Miami fue la heroina de la jornada. El pase de Tua Tagovailoa a Waddle en 3ero y 22 fue vital. Los Dolphins prueban que son de verdad.

12. Si bien entiendo que tienes a uno de los mejores mariscales de la NFL en Josh Allen, lanzar el ovoide 63 veces no es una gran fórmula; necesitan más balance. Los Bills sintieron el calor y también las lesiones, pero la realidad es que no ejecutaron bien cuando más importaba.

13. Sistema conservador de Matt Eberflus no lo ayuda, pero Justin Fields no ha tenido un buen inicio de temporada. Al menos s epuede decir que los Bears corrieron para 281 yardas pese a la lesión de David Montgomery. Roquan Smith demostró por qué merece que le paguen.

14. La defensiva por tierra de los Texans es espantosa. Luego de tres semanas, están permitiendo 202 yardas por partido por esa vía. Al menos el profundo Jalen Pitre jugó un partidazo, con dos intercepciones incluídas. Davis Mills tiene que ser mucho más consistente.

15. La defensiva de los Eagles registró nueve capturas y limitaron a los Commanders apenas a 87 yardas por tierra. La ofensiva es extremadamente peligrosa, y DeVonta Smith explotó en la escena. Por si a alguien le queda alguna duda, Philadelphia luce como serio candidato.

16. La línea ofensiva de los Commanders brilló por su ausencia. Pero Carson Wentz no ayuda a la ecuación. Sostiene demasiado el ovoide y cuanto más se estira la jugada, en más problemas se mete. El inicio de temporada ha sido decepcionante en Washington.

17. Kirk Cousins no tuvo un buen día en la oficina para los Vikings, pero cuando más import, se conectó con K.J. Osborn para el triunfo. Mientras tanto, Justin Jefferson otra vez estuvo callado. Triunfo importante para Vikings, Dalvin Cook se volvió a dislocar el hombro.

18. Dan Campbell fue agresivo toda la tarde, pero sobre el final optó por un gol de campo de 54 yardas. Y ese yerro les costó el partido, que se les escapó de las manos. Pese a que Jamaal Williams tuvo un buen partido, los Lions necesitan a D´Andre Swift saludable.

19. La ofensiva de los Packers tiene problemas que van a perdurar en el tiempo. El ataque terrestre es su principal carta de presentación, y cuando no funciona, la unidad no está en sincronía. No anotaron puntos en la segunda mitad. Al menos Romeo Doubs dejó una buena imagen.

20. Tom Brady echó de menos a sus principales armas en ataque. Sin embargo, la realidad es que no han anotado más de 20 puntos en ninguno de los primeros tres partidos de la temporada. Eso sí, la defensiva de Tampa Bay es una de las mejores unidades de la liga.

21. Corradelle Patterson es el jugador más subestimado de la NFL. Atlanta tiene un grupo joven que empieza a flroecer frente a nuestros ojos. Como si fuese poco, los Falcons inteligentemente volvieron a involucrar a Kyle Pitts para obtener su primer triunfo de la temporada.

22. Recuerdan cuando la defensiva era la fortaleza de Seattle? En el pasado han quedado aquellos tiempos. La defensiva fue una invitación, y si bien Geno Smith mostró algunos destellos, fue inconstante y cometió errores costosos en el momento de definición.

23. La defensiva de los Rams tenía un sinfín de ausencias, y aún así se las ingeniaron para limitar a los Cardinals. Después de dos partidos y medio sin nada de él, Cam Akers apareció en la escena y nos recordó el potencial que puede tener esta ofensiva. No reciben puntos de estilo, pero vale igual.

24. Los malos comienzos se han transformado en un denominador comun para los Cardinals esta temporada. La realidad es que cuando Kyler Murray no está improvisando, la ofensiva es previsible con tantas lesiones. No fueron eficaces en la zona roja.

25. Los Jaguars rompieron la racha de 18 derrotas consecutivas como visitante. Trevor Lawrence ha acortado su mecánica y los resultados están a la vista. La defensiva sigue generando pérdidas de balón. Cuidado con los Jaguars en la AFC Sur.

26. Hay quienes piensan que los Chargers no debían arriesgar a Justin Herbert, pero si el mariscal decidió jugar, es porque podia hacerlo. La línea ofensiva tenía bajas, pero no hay excusa para ser vapuleados como lo fueron por Jacksonville. Al menos no para un supuesto candidato.

27. La anemia ofensiva de los Broncos es desesperante, y recién cuando Russel Wilson, que no tuvo un buen juego, improvisó, pudieron encontrar algunos espacios. La defensiva es dominante, pero si no encuentran algo en ataque, no creo que tengan una fórmula ganadora en sus manos.

28. La luna de miel con Jimmy Garoppolo duró poco. Jimmy G cometió tres errores garrafales para los 49ers, que a la postre, les terminaron costando la derrota. La defensiva hizo su parte, pero cuando San Francisco no puede correr, la ofensiva se vuelve pedestre.

