Las intervenciones del abogado del Ministerio del Interior en la formalización de Llaitul: «Ha perdido el rumbo»

La jornada de este jueves, se desarrolló en el Tribunal de Temuco la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra Héctor Llaitul, donde la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, a lo que también se plegó el abogado querellante del Ministerio del Interior.

A Llaitul se la imputaron hechos por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y otras del Código Penal: de usurpación, atentado contra la autoridad y robo de madera. Para ello, la Fiscalía expuso una serie de videos, además de escuchas telefónicas donde se acreditaría la participación del imputado en los delitos que se le imputan.

«Considera la fiscalía que la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad, por una cuestión de carácter práctico, además porque la conducta del imputado pasa de esta incitación inicial de hacer una apología de estas mismas acciones, y va incrementando en el tiempo, no sólo en el curso de estos dos años, sino que en su historia vital», planteó el fiscal, junto con recalcar que Llaitul «tiene un alto poder de fuego».

Esto, además, «por la cantidad de delitos que se han atribuido y por la pena probable que podría enfrentar, y por la necesidad de vincular al imputado a las actuaciones del procedimiento».

«Cada vez que emite declaraciones viene una ola de atentados violentos, y no se pueden permitir, porque ese señor que circula por la carretera, con una camioneta, que simplemente es un trabajador, y no enemigo del señor Llaitul, no tiene por qué ser baleado, bajado a la fuerza y recibir disparos, eso no está bien». Ignacio Sapiain, abogado querellante del Ministerio del Interior Desde el Ministerio del Interior, el abogado querellante, Ignacio Sapiain , planteó que «la privación de libertad debe establecerse en correcto equilibrio entre la medida que se decreta y la seguridad de la sociedad».

Y agregó que: » el señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero. Podemos empatizar en algunos aspectos con su causa, referida a la reivindicación territorial; el Gobierno ha ido trabajando en esa área, por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche, un pueblo que él dice proteger, pero como buen líder, ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo «.

Saipiain expresó que Llaitul «no se ha dado cuenta que un señor de 60 años, que es baleado e internado recientemente en el Hospital de Cañete, no es su enemigo; no se da cuenta que esa señora que estaba con cinco hijos en el sector de Cañete, donde sujetos ingresan y dan balazos, la verdad es que no es su enemigo, es mapuche igual que usted, Héctor Llaitul».

El abogado planteó que en cuanto al hecho uno que se le imputa -asociados a Daniel Canio, «debe haber necesariamente una consecuencia entre los dichos libremente expuestos ante la opinión pública que todos conocemos, con las consecuencias del mismo».

«No cabe duda que le molestó que un compañero haya sido condenado por delito de incendio y porte ilegal de armas; le molestó y llamó libremente a más atentados, y efectivamente, como dice el fiscal regional, seis fueron casi inmediatos y hubo un total de 54 en ese periodo; tenemos al menos una cercanía entre la incitación a ciertos actos violentos», dijo el abogado del ministerio del Interior.

Asimismo, planteó que en cuanto a los hechos dos y cinco que se le imputan, en razón a diversas entrevistas que otorgó Llaitul, «que también llaman a una apología de violencia, se amplió la querella en ese sentido», y aclaró que esto no fue «antojadizo», sino porque » cada vez que emite declaraciones viene una ola de atentados violentos, y no se pueden permitir, porque ese señor que circula por la carretera, con una camioneta, que simplemente es un trabajador, y no enemigo del señor Llaitul, no tiene por qué ser baleado, bajado a la fuerza y recibir disparos, eso no está bien «.

Además, agregó que «no se logra entender cuál es la finalidad reivindicatoria de privar a 31 niños mapuche de su escuela, qué sentido tiene. Y ojo, no estamos imputándole la autoría o participación de esos delitos, lo que estamos diciendo es que su doctrina está generando una efervescencia que ni él mismo puede controlar, que causa daño a su propio pueblo». ¿Encontraste algún error? Avísanos

