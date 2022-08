Las interrogantes que plantea el Clostebol sobre Fernando Tatis Jr. y el dopaje

Entornointeligente.com /

Fernando Tatis Jr. fue suspendido por 80 juegos este viernes por el uso de una sustancia prohibida, según lo informado por MLB y la Asociación de Jugadores.

De acuerdo a los comunicados «El Niño» tomó un medicamento para tratar la tiña (afección dermatológica) que contenía Clostebol, una sustancia que aparece en listado antidopaje de las Grandes Ligas.

¿Pero qué es el Clostebol y para qué es utilizado?

El Clostebol es un esteroide anabolizante, medicamento que pertenece al grupo de los denominados corticoides o corticoesteroides, y puede ser utilizado en afecciones de la piel como úlceras. ESPN Digital consultó a varios especialistas de la salud sobre este medicamento y los usos que pudiera tener.

«Es un medicamento (el Clostebol) que el dermatólogo realmente no utiliza y si lo utiliza no lo hace con mucha frecuencia. De hecho yo nunca he indicado ese medicamento, ni nunca he visto que otro dermatólogo o un paciente me haya llegado con ese medicamento en uso», expresa el dermatólogo dominicano Dr. Antonio Giráldez.

El médico dominicano confirmó que en su país natal el Clostebol se puede conseguir fácilmente en presentaciones en crema y en spray, para usar directamente en la piel, y es utilizado comúnmente en procesos bacterianos.

» La tiña es un hongo. Ni el Clostebol ni los esteroides ni la cortisona se utiliza en tiña, porque baja la defensa de la piel y eso en todo caso empeoraría la situación. Cuando uno utiliza un medicamento por tiempo prologando se puede encontrar trazas de él a nivel sistémico. En este caso no sabemos que tanto lo utilizó», expresó el galeno.

Fernando Tatis Jr. AP Photo/Gregory Bull. De acuerdo a la dermatóloga dominicana Dra. Jessica López, a nivel nacional existen otros medicamentos de uso común para tratar la tiña como la Terbinafina, una clase de medicamento entre los llamados antimicóticos (para tratar hongos) y en casos comunes con aplicaciones de dos veces al día por no más de 2 a 3 semanas se soluciona la afección.

Los médicos coinciden en que el Clostebol no sería un medicamento para tratar la tiña, al menos no en República Dominicana, y en todo caso empeoraría la afección. ¿Por qué entonces «tomó» ese medicamento y quién hizo dicho diagnóstico?

Otras de las interrogantes que se desprenden del comunicado de MLBPA es sobre el término utilizado sobre el medicamento. Tanto en inglés (took) como en español (tomó), dan a entender que que el medicamento fue vía oral o parental, aunque en la República Dominicana su presentación más común es en crema o spray. En otros países como Brasil se puede obtener intramuscular. ¿En qué presentación utilizó el medicamento? ¿Hubo algún tema de traducción o redacción en el comunicado? ¿Tomar (oral, inyectado) o usar (crema o spray)?

En la República Dominicana es simple adquirir Clostebol en su presentación en crema ya que no necesita indicación médica y su costo de acuerdo a las principales farmacias del país no supera los $300 pesos dominicanos (aproximadamente $5.55 dólares).

Otra fuente médica consultada por ESPN Digital en Estados Unidos confirmó que el Clostebol no es aparece entre los medicamentos disponibles en las principales farmacias, al menos no sin indicación médica, ni es algo que se utilice con frecuencia.

Un médico dominicano confirmó a ESPN Digital que en su especialidad, la infectología, utiliza el Clostebol para úlceras crónicas o quemaduras, pero de forma tópica (en crema para la piel).

¿Qué tanto debe utilizar un paciente una crema para que aparezca en un doping? Es difícil responderlo.

«En lesiones que no están abiertas en la piel, no es una lesión fisurada o erosionada. El nivel de absorción es mucho menor porque no tiene la piel abierta para que el medicamento pase a la circulación. Dentro de mi expertise no puedo especular que cantidad o por qué tiempo se necesita utilizar ese producto para que se absorba por el cuerpo, pero no se absorbe de un momento a otro», expresó Giraldez.

Aunque no ha sido la sustancia más común en otras suspensiones por parte de MLB al violar su política antidopaje, otros jugadores como Freddy Galvis y Dee Strange-Gordon han arrojado pruebas positivas al Clostebol.

La Dra. López reveló a ESPN Digital que en su práctica privada llegan muchos jugadores de béisbol y todos los que ha atendido están bien conscientes sobre el tema de esteroides.

En el caso de Tatis Jr. ya reconoció haberlo utilizado, aunque sin intención de «engañar o faltarle el respeto» al juego que ama. Admitió su error. No obstante ninguno de los profesionales de la medicina consultados ven la relación entre la tiña y el Clostebol, incluso algunos expresan que está contraindicado.

Y quedan varias interrogantes, muchas de ellas que han propiciado que medios como el New York Post califiquen de «ridícula mentira» y «triste excusa» lo expresado en el comunicado por el dominicano. Otros lo califican como «irresponsabilidad» o «tontería».

Ya el daño está hecho. No podrá jugar esta temporada, ni en el inicio de la siguiente. Pero por lo antes expuesto sería conveniente, cuando así Fernando y su equipo de trabajo lo entiendan , aclarar esas dudas que quedan sobre un error que lo perseguirá durante toda su carrera, por el bien de sus fanáticos, sus compañeros, su organización y el público en general.

