Las injusticias de la vida

Cada día disfrutamos de las oportunidades que nos brinda la vida, y otros veces sufrimos por las injusticias que nos afectan, sea porque las vivimos en carne propia o porque somos testigos de quienes las sufren .Diariamente se observa en las redes sociales muchas cosas que parecen injustas, o solo depende de quien lo mira. Es notoria la gran preocupación de muchas personas por la situación de los animales en abandona, y a raíz de ello han creado grupos de ayuda para estos pobres e indefensos animales, esto es muy admirable y se ve el resultado de esta labor social, lo que me parece injusto y no comparto es que no muestran el mismo interés por ayudar a niños y niñas que se encuentran en el mismo estado de abandono que estos animales, es triste pero es una realidad, no le dan la importancia al ser humano por sobre animales, no busco provocar controversia con las personas protectoras de animales, solo quiero que se dignifique a todo individuo, y se de el lugar que le corresponde .Me parece reprochable que las mascotas van a restaurantes, y los niños estén afuera de los mismos esperando que alguien les de comida, son las paradojas de la vida .

No seas indiferente

La situación es verdaderamente crítica y lo que busco no es provocar discusiónes sino que reflexionemos sobre nuestro protagonismo en esta problemática, y poder así tomar medidas que nos ayuden a brindar mejores oportunidades para todas las personas y tratar de ser más justos de lo que hemos sido anteriormente.

Las personas primero

