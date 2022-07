Las historias de las dos chilenas que brillan en el hockey patín europeo

Entornointeligente.com /

A Lisboa la llaman ciudad de la luz por sus largas tardes veraniegas. De ahí salieron en el siglo XV los navegantes portugueses comandados por Vasco de Gama a descubrir el «Nuevo Mundo». Muchísimos años después, dos chilenas hicieron el recorrido a la inversa, de Sudamérica al «Viejo Continente». Allí, en el litoral atlántico, se labran un nombre.

Son Macarena Ramos y Catalina Flores. Las dos se destacan en el equipo de hockey del poderoso Benfica. En el cierre de la temporada recién pasada, ganaron el Campeonato Nacional de Portugal y la Copa de Portugal.

La primera en llegar al coloso lisboeta fue Ramos. Ocurrió hace siete años, cuando tenía 18. En su voz se nota el cariño cuando menciona a José Querido. Él era su entrenador en el club Patín Vilanova en Chile e hizo el contacto para que diese el salto al Benfica.

A Ramos una sonrisa le cruzaba el rostro por ese entonces. Iba a ir a Europa a hacer lo que más le gustaba. Idílico. Pero estando allá dimensionó lo dolorosa que es la distancia.

«La adaptación fue muy complicada. Era la única extranjera del equipo y no hablaba portugués. Nosotros tampoco hablamos bien castellano, hablamos chileno, así es mucho más complicado de entender. Me costó mucho comunicarme. Yo, además, siempre he sido una persona súper ‘papona’ y el estar lejos de mi papá los primeros meses me costó bastante. Encima tengo dos hermanos pequeños y me costó aceptar que iban a estar más grandes, diferentes cuando los viera de nuevo», le comenta a Emol.

«Maca» Ramos.

Poco a poco se fue acomodando. Con algún exabrupto entremedio. En 2017, al intentar volver a Lisboa luego del Mundial que disputó con Chile, e stuvo deportada dos días en Alemania.

Su vida iba entre el estadio y la Universidad. Estudia educación física becada por el Benfica.

«La estructura del club es impresionante. Tiene todo lo que necesitamos y quizá más de lo que necesitamos. A nivel femenino tengo serias dudas de que el hockey patín tenga tantas condiciones como nosotras tenemos «, apunta.

Ramos, que tuvo un breve paso por España, lleva 19 títulos en el Benfica. Es una de las referentes del equipo. Pese al fulgor de los trofeos, no olvida los malos momentos.

«El momento más difícil fue el de la pandemia. Mi papá venía a verme, no lo veía hace un año, y tenía todo comprado. Pero con la pandemia no se pudo. Yo lo necesitaba, necesitaba recargar energías. Esto fue en 2020. Dos o tres meses después de que mi papá no pudiera venir, murió mi perrito y era como un hijo para mí. Quedé súper mal, hasta el día de hoy me cuesta hablar de eso», expone.

«Cata» Flores

Catalina Flores también la pasó mal en pandemia. En ese momento, jugaba en España y estuvo sola durante la peor época del covid-19. «Fue mi peor momento», confiesa.

Logró volver a Chile. Esa pausa fue una oportunidad para volver a las raíces, a los afectos familiares. Se fue del país siendo menor de edad con el objetivo de cumplir sus metas.

En 2021 fichó por el Benfica. En España tenía que dar clases a niños para subsistir o si le rompía el stick ella se tenía que costear una nuevo. En Portugal, dice, se encontró con un club 100% profesional.

Fue la cuarta goleadora del Benfica la última temporada con 31 goles. Logró superar los problemas que se presentaron cuando arribó.

«Al principio no entendía mucho el idioma, pedía que me hablaran despacio. La ‘Maca’ sabía todo del club, sabía de los lugares más lindos de Lisboa y me llevó a conocerlos . En la pista me traducía lo que decían el entrenador o mis compañeros», afirma.

Al igual que Ramos, estudia: «Por la mañana voy a estudiar a la universidad. P or la tarde hago gimnasio y a las siete tengo patines. En mis tiempos libres salgo con amigas, salgo a visitar lugares bonitos acá de Lisboa, ahora que hace más calor ir a la playa».

Por ahora, ambas están de vacaciones. En noviembre viene un nuevo Mundial, un nuevo objetivo.

