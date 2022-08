Las herramientas que te permiten usar menos el celular

Entornointeligente.com /

Esta es una traducción hecha por El Diario de la nota Your phone has tools to help you use it less. They work , original de The Washington Post.

He perdido muchos sábados viendo videos de YouTube durante horas. Desearía estar bromeando.

Generalmente, me la paso viendo a los encantadores muchachos de Sorted Food, quienes dan consejos sobre cocina; otras veces, la pérdida de mi tiempo se debe a las reseñas asombrosamente largas de videojuegos; o a las secuencias de videos de HD comprimidas, de alguna forma, en cintas de principios de los años 90.

Pero si no es YouTube, es el drama que se desarrolla en Reddit o en una página de TikTok For You. Y no importa qué aplicación sea la responsable de captar mi atención, el resultado suele ser el mismo: vuelvo al mundo real unas horas más tarde y me pregunto a dónde se fue todo ese tiempo precioso.

Estoy seguro de que no solo me pasa a mí: una encuesta de 2021 del Centro de Investigación Pew reveló que alrededor del 30 % de los adultos en Estados Unidos informaron que se la pasan conectados «casi constantemente». Por eso recientemente dije: ¡ya basta!

Los sistemas operativos iOS de Apple y Android de Google vienen con herramientas para ayudar a reducir nuestro tiempo frente a la pantalla, aunque a veces parece que funcionan un poco a medias. Pese a eso, me han ayudado a dejar de usar tanto mi teléfono y a explorar un poco mi nuevo hogar. Esto es lo que me ayudó a estar alejado del contenido del mundo digital cuando llega el fin de semana.

Usar la escala de grises A estas alturas, esto se ha convertido en un truco muy entendido: obligar a la pantalla de tu smartphone a mostrar las cosas únicamente en escala de grises tiene como objetivo mitigar el estímulo visual que nos hace querer seguir viendo. Y hasta ahora, me ha funcionado bien: los programas de transmisión no se ven muy bien en blanco y negro, y no puedo pensar demasiado en las adivinanzas de Wordle porque no puedo distinguir un cuadrado amarillo de uno verde.

La configuración para hacer el cambio de color a escala de grises está un poco encondida, pero no te preocupes, podemos configurar accesos directos para sea más rápido de conseguir.

En un iPhone -Abre la aplicación «Configuración», luego selecciona «Accesibilidad»

-Debajo del encabezado «Visión», toca «Tamaño de pantalla y texto»

-Busca la opción «Filtros de color», presiona el interruptor para activarlo y selecciona «Escala de grises»

Ahora, todo el color debería haber desaparecido de la pantalla de tu iPhone. Para facilitar el cambio de una configuración a otra, busque la opción «Acceso directo de accesibilidad» y selecciona «Filtros de color»; después de eso, presiona tres veces el botón de encendido. Debería funcionar.

En un Android -Abre la aplicación «Configuración», luego selecciona «Accesibilidad»

-Debajo del encabezado «Pantalla», presiona «Texto y pantalla»

-Selecciona «Corrección de color» y luego «Escala de grises»

Para habilitar un botón de acceso directo en pantalla, busca la opción de «Acceso directo de corrección de color» y actívala. Deberías poder ver un pequeño botón de color que puedes mover por la pantalla según sea necesario.

Ponle límites a tus aplicaciones Además de que mi teléfono fuera menos atractivo visualmente, también quería poner límites y deshabilitar temporalmente ciertas aplicaciones que sé que no debería usar los sábados y domingos.

En iPhone Hay formas de hacerlo en un iPhone, pero algunas requieren de que cambies manualmente algunas configuraciones cada vez que quieras desconectarte del mundo digital. Es mucho trabajo. Entonces, en vez de eso, vamos a modificar las funciones de tiempo de pantalla y tiempo de inactividad de iOS para que el teléfono haga la mayor parte del trabajo.

Para comenzar, debemos decidir qué aplicaciones queremos (o necesitamos) seguir usando.

-Abre la aplicación «Configuración», toca «Tiempo en pantalla» y actívala si aún no lo está

-Una vez que «Tiempo en pantalla» esté habilitada, toca la opción «Permitir siempre»

-Busca las aplicaciones a las que todavía tienes acceso y toca el botón verde, junto a sus nombres, para agregarlas a la lista de aplicaciones permitidas

Ahora, puedes activar y desactivar manualmente el tiempo de inactividad. Cuando se esté ejecutando la app, aparecerá una advertencia de que ha alcanzado su límite de tiempo cada vez que intentes abrir una aplicación que no esté en la lista permitida. Sin embargo, si estás pensando usar esta función principalmente los fines de semana (como yo), podemos programar el tiempo de inactividad para que se ejecute en momentos específicos.

-En el menú de «Tiempo en pantalla», toca el botón «Programar» para habilitarlo

-Selecciona «Personalizar días» y establece el horario que te sirva

Por lo general, «Tiempo en pantalla» no es un sistema perfecto para bloquear tus impulsos; evadir el límite de tiempo de una aplicación solo requiere de unos pocos ajustes. Aun así, descubrí que el hecho de que me pregunten si estoy seguro de que quiero abrir una determinada aplicación me da el tiempo suficiente para considerar si realmente quería hacerlo o si estaba actuando por algún impulso para pasar el tiempo.

En teléfonos Android Si tienes un teléfono Android fabricado en los últimos cuatro años, probablemente venga con un conjunto de herramientas integradas de «Bienestar digital». Por suerte, es más fácil configurar y programar los límites de las aplicaciones.

-Abre la aplicación «Configuración» y toca «Bienestar digital» y controles parentales

-Selecciona el «Modo Sin Distracciones»

-Toca las casillas de verificación junto a cada aplicación a la que le deseas limitar el acceso

Para configurar cuándo deseas que se ejecute el «Modo Sin Distracciones», presiona «Establecer un horario» en la parte superior de la pantalla y selecciona las horas que te parezcan adecuadas

Una vez que se ejecuta el «Modo Sin Distracciones», básicamente se te cierra la aplicación por completo, a menos que presiones el botón que te permite seguir cinco minutos más. Nuevamente, no se trata de es una solución perfecta, pero ha sido útil para desconectarme de las pantallas cuando termina la semana laboral.

Nota: algunos teléfonos Android, como ciertos dispositivos Samsung Galaxy, brindan la opción de configurar múltiples «Modos Sin Distracciones». Si pruebas esa función durante los fines de semana como yo y la disfrutas, podría valer la pena ponerla a funcionar durante la semana.

El Punkt está diseñado para llamadas telefónicas, mensajes y uso de puntos de acceso móvil. (Chris Velazco/The Washington Post) ¿Qué hay de los teléfonos sin distracciones? A lo largo de los años, algunas empresas han tratado de resolver el problema fabricando teléfonos de diseño simple.

Una empresa de hardware suiza llamada Punkt fabrica teléfonos elegantes que son buenos para llamadas, mensajes de texto y uso como punto de acceso móvil, pero no tienen más nada. Luego está el Light Phone II, un teléfono móvil del tamaño de una tarjeta de crédito con una pantalla de tinta electrónica que puede reproducir podcasts y ofrecerte direcciones.

La idea de un teléfono que elimina todo menos lo esencial es atractiva, al menos para un antiguo nerd profesional de teléfonos como yo. Sin embargo, ni yo pude decidirme por comprar ninguno de esos aparatos por una razón principal: son demasiado limitados.

Ninguno de esos dispositivos libres de distracciones te permiten instalar aplicaciones adicionales en las que ya puedes confiar, lo que puede significar un fracaso en su función de ser los únicos teléfonos que tendrán las personas. Tampoco ayuda el hecho de que esos dispositivos no son precisamente baratos: el Light Phone II cuesta $ 299, mientras que el último modelo de Punkt unos $ 379.

Si tienes dinero de sobra, entonces quizá uno de esos modelos puede ser un gran compañero de fin de semana. (Algunas personas realmente disfrutan el usar estos teléfonos minimalistas como sus controladores diarios, aunque muchos no pueden manejarlos). Pero para mí, la mejor jugada aquí es usar las herramientas integradas de tu teléfono para reducir las distracciones en el lugar correcto y volviendo a liberar sus funciones completas cuando sea necesario.

O bien, podrías hacer lo que algunos de mis compañeros de trabajo han sugerido: simplemente deja tu teléfono en un cajón o en otra habitación para que no puedas estar pegado a él. Eres mejor persona que yo si puedes lograrlo.

Traducido por José Silva .

