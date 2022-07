Las hermosas palabras que le dedicó Daniela Alvarado a su fallecido padre: ‘’Dos años sin abrazarte papá’’

Entornointeligente.com /

Tras cumplirse dos años del fallecimiento del también actor y cantante, Daniel Alvarado , la también actriz venezolana, Daniela Alvarado publicó a través de las redes sociales un emotivo post con el que lo recordó. A través de su cuenta oficial en la red social de Instagram, la querida danielita publicó una foto en donde se le puede ver a Daniel Alvarado en una Importantes etapa de su vida junto a ella, como padre e hija.

La publicación fue acompañada por unas hermosas palabras que escribió la criolla en el pie de foto de la publicación y que rezan lo siguiente: «A veces siento que no tenemos suficientes fotos, o videos, siempre sentiré que no fueron suficientes, tengo álbumes que gracias a mi maravilla de madre, conservan centenares de momentos; cumpleaños, navidades, reuniones de cualquier fin de semana, parrillas, eventos, o simplemente estando en familia. Si, hay muchas fotos, y aún así, siento que no hay suficientes. Te busco todos los días, en todas las cosas, pero especialmente en las pequeñas, en las sencillas, en los atardeceres, en las plantas, en la brisa, siempre en la brisa…».

Seguidamente, agregó: ‘’Dos años sin abrazarte papá, sin sentir tus manos, dos años con tu voz en mi cabeza, dos años con tu corazón en el mío, y el dolor intacto, integro, sin moverse de lugar, solo buscando terminar de acomodarse en mi pecho para que cuando lo sienta correcto, poder descansar y sentirse tranquilo. Discúlpame si por ahora prefiero quedarme así, disculpa si todavía no quiero dejarte ir, quédate conmigo un ratico más, disculpa si te hablo mucho o te pido o te pienso… Te amo papi lindo ❤️’’’.

