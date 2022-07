Las «Guerreras Vinotinto» quedan fuera del Mundial Femenino

Entornointeligente.com /

La selección femenina de la Vinotinto cayó en ronda de penales, ante la selección de Chile, por el cupo al repechaje de la Copa Mundial Femenina FIFA, a jugarse en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

El pasado domingo, en el estadio Centenario de Armenia (Colombia), el equipo venezolano perdió la ronda de penales con resultado 4-2 para que Chile asegurara su cupo al repechaje de la cita mundialista femenina.

El gol de la chilena Carla Guerrero fue el sello para que «La Roja» quedara en el quinto lugar en la Copa América, celebrada en Colombia.

El encuentro lo estuvo ganando Chile hasta el minuto 90 + 2, cuando el empate llegó de las piernas de la maracayera Deyna Castellanos, quien logró asestar el baló en la portería de la capitana Tiane Endler.

Aunque ambas oncenas tuvieron varias oportunidades de gol, no fue hasta el segundo tiempo cuando las jugadoras venezolanas tuvieron las ocasiones más claras, una de ellas vino de Gabriela Angulo.

El equipo chileno tomó la ventaja del partido en le minuto 64, tras un gran remate de media distancia de Daniela Zamora que dejó sin opciones a la arquera llanera Nayluisa Cáceres.

Por el desempate

En la definición desde los 12 pasos, anotaron por la Vinotinto, Orina Altuve y Yasaura Viso. Para La Roja convirtieron Francisca Lara, Karen Araya, Daniela Zamora y Carla Guerrero; esta última anotó el quinto penal, tras fallar Rosario Balmaceda.

La directora técnica de la selección Vinotinto, la italiana Pamela Conti, manifestó su molestia por las críticas que recibieron las jugadoras al caer contra Argentina.

«Que me ataquen a mí; pero no toquen a mis jugadoras», sentenció.

«Estoy mucho más molesta. No me gusta que si nosotras perdemos, somos malas o es un fracaso. Si atacan, que me ataquen a mi, soy la mala yo, pero no toquen a mis jugadoras», declaró la directora técnica.

La entrenadora italiana cuestionó que las críticas vengan de los mismos venezolanos.

«No me parece justo que cuando ganemos, todos los venezolanos van para arriba (…), pero cuando perdemos los venezolanos hablan mal de ellas. Estas jugadoras necesitan que los venezolanos las ayuden», agregó Conti al terminar el partido.

¡𝑳𝒐 𝒉𝒊𝒛𝒐 𝑫𝒆𝒚𝒏𝒂, 𝒍𝒐 𝒇𝒆𝒔𝒕𝒆𝒋𝒐́ 𝒕𝒐𝒅𝒐 𝒖𝒏 𝒑𝒂𝒊́𝒔! 🇻🇪🙌 #CAFem | #VibraElContinente pic.twitter.com/hjiHk2HRId

— Copa América (@CopaAmerica) July 25, 2022

¡𝗚𝗮𝗻𝗼́ 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲! 🥳

La Roja venció a Venezuela por penales y se quedó con el 5° puesto de la CONMEBOL Copa América Femenina.

🇨🇱 (4) 1 🆚 1 (2) 🇻🇪 #CAFem | #VibraElContinente pic.twitter.com/yxPrBtONif

— Copa América (@CopaAmerica) July 25, 2022

¡La definición de Carla Guerrero que lleva a @laroja al repechaje para el mundial femenino! ⚽️

🇨🇱 1-1 🇻🇪 (90')

🇨🇱 4-2 🇻🇪 (Penales) #CopaAmericaDIRECTV pic.twitter.com/CdQr2gkNTv

— DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) July 25, 2022

