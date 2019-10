Las guerreras de Meghan Markle: las influyentes estrellas de Hollywood y la política que la sostienen en su batalla con la corona y los tabloides británicos

Entornointeligente.com /

Desde Kim Kardashian a Hillary Clinton han alzado la voz en defensa de la duquesa de Sussex a raíz de los continuos ataques que sufre Mujeres de la política como Michelle Obama y Hillarry Clinton la apoyan y declaran su admiración por ella. Estrellas de la TV, con gran poder de influencia en los medios internacionales como Oprah Winfrey o Ellen DeGeneres piden piedad para la duquesa de Sussex. Incluso la mismísima Kim Kardashian fue una de las últimas personalidades en sumarse a la lista de voraces mujeres que quieren cuidarla de la prensa sensacionalista, que no la deja en paz desde que se casó con el príncipe Harry en mayo del año pasado. El papel de la ex actriz estadounidense, de 38 años, en la familia Windsor es complicado. En el año y medio como miembro de la corona británica ha generado todo tipo de sentimientos. Es la más buscada y popular de los royal pero también la más criticada. Todas las miradas están sobre ella. Cada movimiento que hace está bajó escrutinio. Ni cuando estuvo embarazada o en los meses de licencia por maternidad tras dar a luz a su hijo Archie, séptimo en la línea de sucesión al trono británico, la dejaron tranquila. Incluso su propio padre, Thomas Markle, la despellejó en los medios. Por ello, es que en los últimos meses distintos personajes públicos de gran relevancia salieron a defenderla. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, lucha contra los prejuicios desde que se unió a la familia real (Shutterstock) El matrimonio Clooney, íntimos amigos de la pareja real, han sido defensores acérrimos de los duques incluso desde antes de su boda. Mantienen una estrecha relación e incluso pasan vacaciones juntos en la mansión que la abogada y el actor tienen en Lago Como, en Italia. Fue la reconocida abogada quien pagó de su bolsillo el avión privado que permitió a Meghan hacer su comentado baby shower en New York. Tanto Amal como George pidieron a los medios de comunicación que sean “más amable” con ella ahora que se ha convertido en madre. “Creo que la gente debería ser un poco más amable. Es una joven que acaba de tener un bebé” , afirmó el actor, de 58 años, que asistió a la boda del príncipe Harry y Meghan en mayo pasado en el castillo de Windsor. “Ha sido vilipendiada y perseguida de la misma manera que Diana. La historia se repite. Hemos visto cómo termina esto” , dijo la estrella en referencia al fatal accidente automovilístico de Lady Di en 1997 en París cuando era perseguida por paparazzi. Amal y George Clooney fueron unos de los invitados de Meghan Markle y el príncipe Harry a su boda en Windsor en mayo de 2018 La ex estrella de la serie Suits tiene un red de soporte a nivel internacional. En una entrevista publicada por el periódico británico The Sunday Times, la ex primera dama de Estados Unidos y su hija Chelsea Clinton, calificaron a Meghan Markle como una mujer valiente. A la esposa del ex presidente Bill Clinton se le preguntó su opinión sobre la demanda que entabló la ex actriz estadounidense contra de los dueños del Mail on Sunday , por presunta violación de su privacidad por la publicación de una carta manuscrita que le envió a su padre, a lo que Hillary criticó el trato que ha recibido la duquesa de los tabloides británicos.”La forma en que ha sido tratada es inexplicable. Bueno, creo que si la explicación es que es mestiza, entonces es una vergüenza para todos “. “También creo que es porque tuvo una carrera primero y tiene una voz que afortunadamente sigue usando. Cualquier persona que pueda romper el molde de lo que se había establecido y esperado, desafortunadamente, recibe críticas que no entiendo. Hemos visto este patrón repetidamente. No la conozco, pero como alguien que la respeta, estoy muy agradecida de que ella persista, que no se doblegue y que esté haciendo un trabajo que se siente llamada hacer. Y tampoco está dispuesto a ser intimidada “, agregó Chelsea. Hillary ya había mostrado admiración por Meghan. En septiembre, publicó en su Instagram una publicación sobre la duquesa después de lanzar la colección cápsula Smart Set, una línea de ropa de trabajo creada en colaboración con Smart Works, de la que es mecenas. “Estoy tan inspirada por cómo Meghan Markle está representando a EEUU en el Reino Unido y en el escenario mundial”, escribió Hillary. “El nuevo proyecto de Meghan de equipar a las mujeres que han estado fuera de la fuerza laboral con los elementos esenciales de la oficina que necesitan para sentirse seguras en las entrevistas de trabajo. La capacidad de ganar su propio sueldo es una parte clave de la economía, la sociedad, la economía de las mujeres e igualdad cultural. Todo puede comenzar con algunos trajes elegantes “. Hillary Clinton y Michelle Obama tiene más que elogios sobre el papel de Meghan Markle como líder en causas relacionadas con las mujeres No son las primeras mujeres que vivieron en la Casa Blanca en declararse grandes admiradoras de la californiana. Michelle Obama ya lo hizo hace un par de semanas. A través de las redes, alabó el trabajo humanitario que está haciendo Meghan en África. “Gracias a mi amiga, Su Alteza Real la duquesa de Sussex, una líder que está rompiendo moldes y haciendo nuestro mundo mejor gracias a ello. Ya sea conociendo a los líderes de la Fundación Obama o ayudando a niñas de todo el mundo a tener la educación que se merecen, es una inspiración para muchos”, expresó Obama en su cuenta de Instagram. La personalidades de la TV y del deporte también le cuidan la espalda. Estar bajo el ojo público es algo de lo que sabe mucho Kim Kardashian , que también ha defendido a Markle: “Creo que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Nadie es perfecto. Yo no lo soy, ellos no lo son. No sé quién puede serlo “, comentaba recientemente en una conferencia en Armenia, agradeciendo a su vez a los duques de Sussex por ocuparse de las enfermedades mentales. “Me encanta y valoro el hecho de que pongan la atención en movimientos tan importantes como esos, en cuestiones en las que ponen tanta pasión, en causas que están cambiando el mundo” , aseguró la mediática, Por su parte, la presentadora de televisión Ellen DeGeneres tampoco quiso perder la oportunidad de posicionarse en defensa de la pareja**. “Portia (su pareja) y yo conocimos a Harry y Meghan en Inglaterra para hablar sobre su trabajo de protección de la fauna salvaje. Ellos fueron supersencillos, humildes y compasivos. Imaginen que se los ataca por todo lo que hacen, cuando todo lo que estás tratando de hacer es hacer del mundo un sitio mejor** “, comentó DeGeneres a través de las redes sociales. Meghan fue muy criticada semanas atrás cuando viajó por 24 horas a Nueva York para apoyar a su amiga Serena Williams en la final del US Open. Sin su hijo, la duquesa de Sussex acudió al partido y se sentó junto a la madre de la tenista, Oracene Price, y la editora de Vogue, Anna Wintour. Serena y Meghan son amigas desde el 2014. Se conocieron en un evento y se volvieron inseparables. De hecho, en algún momento trascendió que la deportista podría ser una de las candidatas para ser madrina del primogénito de los duques. La tenista Serena Williams y su marido, el empresario Alexis Ohanian, también participaron de la boda de los duques de Sussex en Windsor el 19 de mayo de 2018 Tras la reaparición en público de Markle para ver a su mejor amiga, en acción, la tenista ha revelado detalles de su gran amistad y lo que ésta significa para ella. La tenista estadounidense confesó que Meghan siempre está para ella. Durante la misma conversación, Serena no pudo evitarlo y reveló que lo que significa Meghan en su vida: “Ella no podría ser mejor amiga para mí. En momentos bajos, en momentos altos, ella siempre está ahí” , dijo Serena. “Meghan Markle no es una tirana” , tuvo que decir la campeona sobre la duquesa el pasado diciembre, en una entrevista con People. “Cuando le pregunto, ‘¿Cómo estás?’ ella responde: ‘No, ¿cómo estás tú?’ así que le digo: Eres adorable, pero realmente quiero saber cómo te va” . “Tiene una personalidad que deslumbra”, explicaba entonces la tenista sobre Markle. “Le dije que tenía que ser ella misma y no esconderse” . Tampoco cree que Meghan se lleve mal con su cuñada Kate Middelton, como han publicado los periódicos ingleses. Meghan Markle con Anna Wintour y Oracene Price, la mamá de Serena William, durante la final de la tenista estadounidense con Bianca Andreescu en el últimos U.S. Open El príncipe Harry y Meghan Markle están viviendo un descenso de su popularidad. Los tabloides ingleses los acusan de “hipócritas” , entre otras cosas, por dar discursos sobre la importancia de reducir el impacto ecológico y luego viajar en jet privado. En este clima de tensión, algunas celebrities salieron en defensa de la pareja, especialmente de Meghan, y acusan a los medios de hacerle bullying por motivos racistas. La cantante Pink calificó la situación como “la forma más pública de bullying que haya visto en mucho tiempo “. Además, instó a periodistas y usuarios de redes sociales a parar de criticar a los duques. “Vamos a ser un poco más amables. Vamos a enseñarle a nuestros hijos que está bien ser un poco más amable”, escribió en Twitter. El príncipe Harry y Meghan Markle se cansaron de los ataques de la prensa y demandaron a varios tabloides ingleses La estilista canadiense y amiga de Meghan, Jessica Mulroney , fue una de las más duras. “Tres años de inmerecido odio y abuso. Cuando una persona recibe críticas inmerecidas tiene que denunciarlo. Cuando esa persona es un amigo o parte de tu familia, hay que llamar a esos críticos lo que realmente son: una vergüenza, bullies racistas “, lanzó. La californiana también cuenta con el apoyo de la mujer más temida de la moda: Anna Wintour. Por su amistad con la editora de Vogue , Meghan aceptó ser la primera integrante de la Casa Real en editar la importante edición de septiembre en Reino Unido y quiso que se centrara en las mujeres que generan la diferencia en el mundo. Así que el número se tituló “Fuerzas para el cambio” . En la portada aparecieron figuras como la actriz Yara Shahidi, la modelo Adwoa Aboah, la joven activista contra el cambio climático Greta Thunberg, la activista y actriz Jane Fonda, la defensora y actor de LGBTQIA + Laverne Cox, entre otras. Para Wintour, Meghan ” está aportando modernidad a la familia real de una manera que es inspiradora”. Oprah Winfrey en tono pastel y un imponente sobrero en casamiento de Harry y Meghan Otra persona cercana a Meghan levantó la voz para defenderla. Oprah Winfrey , amiga cercana de la duquesa no está nada de acuerdo con que el trato que se le ha dado y decidió decirlo en televisión nacional. Durante una entrevista con CBS This Morning, una de las periodistas le preguntó a Oprah sobre la esposa de Harry y lo que pensaba de cómo estaba siendo retratada por los medios. Inmediatamente, la presentadora de televisión salió en su defensa y dijo lo siguiente: “Está siendo representada injustamente. Si la gente realmente la conociera, sabrían que ella no sólo es todo lo que percibimos de ella a la hora de ser gentil y dinámica en su posición, sino que también tiene un corazón maravilloso, afectuoso, generoso y cariñoso”. “Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa víctima de las mismas fuerzas poderosas”, explicaba el nieto de Isabel II a principios de octubre al anunciar medias legales contra el Daily Mail. “He visto lo que sucede cuando un ser querido se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no se les trate como a seres reales” , se lamentaba el príncipe Harry, el verdadero y principal apoyo de la mujer que le permitió conocer al otro amor de su vida: su adorado Archie. MÁS SOBRE ESTE TEMA: El operativo de Meghan Markle para “limpiar” su imagen tras las críticas por su estilo de vida El sacrificio de Meghan Markle: “renunció a todo” para casarse con el príncipe Harry, reveló su amigo Nacho Figueras

