Las gestoras internacionales sufrieron reembolsos de 4.000 millones en el segundo trimestre

Las instituciones de inversión colectiva (IIC) internacionales registraron un reembolso en el segundo trimestre de 4.000 millones de euros, según las estimaciones publicadas este miércoles por la patronal Inverco.

Los reembolsos son de 2.798 millones para las 41 compañías que dan el dato, pero se estima que si se tiene en cuenta el total de todas las que opera en España, la cifra asciende a esos 4.000 millones.

Esos reembolsos, unidos a mal comportamiento de los mercados, han hecho que la cifra estimada de patrimonio de estas entidades en España se sitúe en torno a los 256.000 millones (235.449 millones para las 41 que dan el dato), lo que supone un descenso de 31.000 millones en el primer semestre del año.

En función de la información recibida, la categoría de renta variable concentra el 29,9% del patrimonio; los fondos indexados o ETFs, el 29,5%; la renta fija y los fondos monetarios, el 25,1%, y los mixtos, el 15,5%.

BlackRock Investment se sitúa como la primera firma por patrimonio, con 43.648 millones, seguida de Amundi AM y JP Morgan AM, con 31.748 y 23.962 millones de euros, respectivamente. Por suscripciones netas, destaca JP Morgan AM, con 1.163 millones, mientras que Morgan Stanley registró reembolsos por 1.143 millones.

