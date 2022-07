Las fotografías de la cena de Paloma Cuevas con Luis Miguel

Entornointeligente.com /

La revista ¡Hola! publicó esta semana en sus páginas que Paloma Cuevas y su amigo Luis Miguel habían salido a cenar juntos recientemente, dejando caer que podría haber sentimientos de por medio. Desde entonces, se comparten pequeños detalles sobre el vínculo que les une.

El citado medio informó que la modelo y el cantante habían vivido una agradable velada el pasado martes, aunque no afirmó que tuvieran una relación. Sin embargo, el periodista Miguel Ángel Nicolás no descartaba esta opción en Ya es mediodía , destacado que la familia, aunque no sabía nada, no se ha sorprendido ante la noticia.

Por su parte, el comunicador Álex Rodríguez negó que esto fuera cierto, explicando que Luis Miguel es amigo de Enrique Ponce y que no le haría daño. También contó que el artista sale de una relación reciente y que le atraen mujeres con otro perfil.

«Lo de Paloma es algo que aquí nos ha pillado por sorpresa. Personalmente, no creo que Luis Miguel sea capaz de irse con ella y tampoco Paloma es el estilo de mujer que a él le suele gustar, pues a él le suelen gustar mujeres muy jóvenes, muy delgadas y rubias», explicó en El programa de Ana Rosa.

En las redes sociales han comenzado a circular fotografías del músico junto a Cuevas la misma noche de la velada, así como imágenes en las que posan rodeados de amigos. Por el momento, ninguno se ha pronunciado públicamente.

