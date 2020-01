LAS FLECHAS DE CÚPIDO – Varios criollos se lanzarán al agua en este 2020 sin remordimientos

Entornointeligente.com /

Una lista de artistas venezolanos estaba a la espera de la llegada de este año para, por fin, dar el gran “sí”. Muchos de los famosos venezolanos se enlistaron en las filas del amor en el 2019, pero con fechas para este 2020 de formalizar las uniones que han mantenido con sus parejas . Varios fueron los que entregaron el anillo, afirmando que querían pasar el resto de sus vidas con sus chicas, así como hubo algunas afortunadas que lo recibieron.

La lista la encabeza Evaluna Montaner , quien el 30 de julio de 2018 había dejado caer en su Instagram que le dio el “Sí” a Camilo Echeverry luego de que este se le declara en plena grabación del video de su canción Me Liberé . Ahora la boda tiene fecha para febrero de 2020.

En esta lista entra Coquito , el comediante y locutor criollo que ya tiene años de relación con su novia por fin decidió dar el gran paso el 20 de septiembre del año pasado , cuando publicó un video en sus redes sociales donde dejó ver cómo fue la propuesta de matrimonio. En el mensaje escribió simplemente “Y ME LAS PUSE DONDE VAN. Definitivamente: ESTÁ LOCA. ¡MEE DIIIJOOOO QUEEE SIIIIIÍ!”.

También la actriz María Gabriela De Faría sorprendió a todos antes de cerrar el 2019 anunciando que se casaba con su novio Cristhian McGaffney , exactamente el 26 de diciembre. Según lo que comentó, esta celebración se llevará a cabo en Chile y faltan muy pocos días para ello.

Y, para cerrar con broche de oro el 2020, Wilder Valderrama se arrodilló ante Valeria Pachecho , con quien mantiene una relación hace tan solo unos meses, para pedirle que sea su esposa. En la increíble postal publicada el 1 de enero del presente año, el criollo escribió “Ahora solo somos nosotros”.

Y ME LAS PUSE DONDE VAN. . . Definitivamente: ESTÁ LOCA. . . . ¡MEE DIIIJOOOO QUEEE SIIIIIÍ! . . . GRACIAS A MIS CÓMPLICES @jrlizarralde @ifagbenle.04 @laurydaniels y MI HERMANO DEL ALMA @gmeneses21 . . . GRACIAS @joyeriaregines POR EL ANILLO. Héctor, Aarón, Gina, Tío Oscar. LOGRAMOS EL COMETIDO. . . GRACIAS MI MONA @andreasalazarf SOY EL NEGRO MÁS FELIZ DE LA VIDA. . . GRACIAS HERMANOS DE LAS PALMAS. . . GRACIAS MUCHAS A TODOS LOS PRESENTES. SON MI FAMILIA. . . . Y GRACIAS A @0276bistro por la atención y la complicidad. . . SE VIENE #LaCoquiBoda . . . DIIIIIIIICEEEEEE.

SIIIIIIIIIIIIIII!!!! 💍

¡Nos vamos a Chile!. ¡Nos vamos a casarnos!. 👰🏻🤵🏻❤️✈️. • • We’re going to Chile!. We’re going to Chile to get married!. 🤵🏻👰🏻✈️❤️

“It’s just us now” 01-01-2020

