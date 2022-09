Las figuras que tomarían un rol preponderante en el nuevo escenario político que se abre

Entornointeligente.com /

Ayer el Rechazo se impuso con un 61,97% frente a un 38,03% que optó por el Apruebo, en medio de una histórica participación impulsada por el voto obligatorio, donde participaron más de 13 millones de personas. De hecho, en 98 comunas acudió más del 90% del padrón, y en sólo ocho se impuso el Apruebo.

Las cifras y el resultado son lo que hasta hoy opera en el plano de las certezas. Por su parte, el Presidente Gabriel Boric , a quienes desde distintos sectores llaman a tomar «las riendas» de la continuidad del proceso, salió anoche a comprometerse con » construir un nuevo itinerario constituyente que logre interpretar a una mayoría ciudadana «; llamó a todas las fuerzas políticas a «poner a Chile por delante y acordar a la brevedad los bordes de un nuevo proceso»; y adelantó «prontos ajustes a nuestros equipos de Gobierno».

Ese primer paso se dio hoy en La Moneda, donde los presidentes del Senado y la Cámara ese reunieron con el Mandatario; en tanto, a partir de las 11:00 horas, líderes oficialistas llegaron en silencio a la casa de Gobierno para analizar el cambio de gabinete. Y mientras se dan esos ajustes y diálogos, hay algunas figuras que anoche parecen haber consolidado un protagonismo ante esta nueva etapa.

Por un lado, están las figuras de centroizquierda que venían trabajando hace semanas por el Rechazo; otros que «advirtieron este escenario»; y también aquellos líderes de partido que, pese a haber trabajo por el Apruebo, servirán como articuladores para la negociación que se avecina en el Parlamento.

Los nombres de la ex Concertación y líderes de partido

No hay dudas para Tomás Duval , secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, que en esta etapa salen fortalecidos «aquellos que formaban parte de la ex Concertación y hoy fueron parte de la opción Rechazo» .

En la misma línea Octavio Avendaño , doctor en Ciencia Política y académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. A su juicio, «podríamos pensar que toman fuerza aquellos sectores que de cierta forma fueron maltratados o que no se les consideró su opinión, como el ex timonel radical, Carlos Maldonado, o el ex Presidente Ricardo Lagos», sostuvo.

Pero lo clave es mirar a quienes servirán como articuladores del camino que se defina a partir de hoy, dado que la discusión se encauzará en el Parlamento. Por eso, Isabel Castillo, académica de la Universidad de Chile e investigadora asociada al COES , apunta directamente a los líderes de partido.

«Pese a que la propia crisis de los partidos nos llevó a este punto y eso no ha cambiado, el camino que se probó de los independientes tampoco resultó bien en la forma en que se hizo; entonces creo que muchas lecturas apuntan a este fortalecimiento de los partidos», sostiene.

A su juicio el timonel de la UDI, senador Javier Macaya , » va a ser una figura clave en este periodo que viene «. De hecho, tras conocerse el triunfo de la opción de Chile Vamos, el parlamentario salió a refrendar el compromiso de la centroderecha por continuar con el proceso constituyente, aunque dejó en entredicho la premura con el que Presidente Boric los llamó a reunirse. Para Castillo, esa es » una muestra de fuerza, de que la pelota está en su cancha «.

En tanto, en el oficialismo, los ojos están puestos en la timonel del PS, Paulina Vodanovic , puesto que los analistas apuntan a que será clave el rol que tome el Socialismo Democrático para convertirse en un articulador entre la oposición y el oficialismo.

Pero aquí también emerge el liderazgo que tuvo desde la DC la senadora Ximena Rincón y el senador Matías Walker , quienes no sólo impulsaron la reforma de los 4/7 a la actual Constitución, sino que también se convirtieron en rostro del Rechazo, pese a que la tienda optó por aprobar. Los analistas coinciden en que especialmente Rincón resulta fortalecida y será una figura a la que habrá que seguirle los pasos, sin embargo también podría ser necesario que la falange intente «ordenar su propia casa» ante este escenario.

Según Duval, después de este resultado, «probablemente la DC tendrá que pensar en hacer elecciones internas para ver cuál es su correlación de fuerzas». De todos modos, reconoce que tanto Rincón como Walker fueron «figuras importantes» en la campaña del Rechazo, no sólo por impulsar la reforma de los 4/7, sino porque además «permitieron que otras figuras de la centroizquierda se sumaran a su opción».

Por último, Castillo plantea que habría que mirar también a los nuevos rostros que emerjan tras el cambio de gabinete que ya adelantó el Mandatario. » Definitivamente esta semana habrá un cambio de gabinete, y diría que ahí pueden emerger otros rostros que puedan tomar tomar protagonismo, sobre todo los nuevos ministros y ministras más políticos «, sostuvo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

