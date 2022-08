las fiestas en la frontera venezolana del «Gordo» Orense

Entornointeligente.com /

A Carlos Eduardo Orense Azócar lo conocen en el estado Apure como alias Tornapool y a nivel nacional e internacional como alias El Gordo Orense. A varias personas, muchos de ellos militares, polīticos y cantantes, les causó terror cuando, hace un año, fue detenido en Italia y hace dos meses extraditado a Nueva York, enfrentando cargos por narcotráfico.

«Le gustaban las fiestas con cantantes de música llanera y mexicana, de los cuales trajo a uno muy reconocido. Tornapool era un hombre muy poderoso económicamente y se relacionaba con personas del gobierno, muchos militares y políticos lo rondaban», le dijo a Infobae un ganadero del estado Apure.

Orense Azócar alias Tornapool era dueño de varios aserraderos en Maturín del estado Monagas, Bolivar, Apure, entre otros. Desde esas empresas sacaba mucha madera de exportación. «Es un método que se usa mucho en el narcotráfico, porque el olor de la madera encubre el de la cocaína. Él era un narco poderoso en esta zona».

Ante la pregunta de si en ese estado llanero se sabía que Orense estaba relacionado con el narcotráfico, responde sin vacilar «al principio no, pero después no fue difícil sospechar que estaba en esas andadas, porque por aquí hemos tenido a varios de esos y no ocultan la abundancia del dinero».

