Las etapas de la medicina del fútbol

Entornointeligente.com /

Apostar en fútbol no es solo cuestión de buena o mala suerte, es una alternativa que precisa de una gran preparación previa tanto a nivel empírico como a nivel analítico y para la que resulta indispensable recopilar todos los datos posibles sobre los equipos participantes y sobre sus jugadores, lo que nos posibilitará poner en práctica unas estrategias apuestas deportivas que nos proporcionen un éxito seguro. Por ello, hay que tener bien atado todo, y seguir muy de cerca cualquier movimiento que se realice en los equipos, desde un fichaje nuevo hasta un cambio de roles entre los jugadores del equipo.

Cada vez que se produce un fichaje nuevo en un equipo de fútbol, los aficionados saltan de emoción. Sin embargo, este hecho no es un tema a tratar a la ligera y conlleva una serie de pruebas médicas como por ejemplo, establecer en qué punto se encuentra la salud del futuro nuevo miembro del equipo para detectar signos de enfermedades que puedan tener su origen en el esfuerzo físico y poder tomar medidas a la hora de reducir la probabilidad de daños o alteraciones posteriores en su estado de salud.

Cabe señalar que estos protocolos médicos suelen ser rutinarios y permiten hacer un control y un seguimiento del estado de la salud de los jugadores, aunque no hay que perder de vista que pueden echar para atrás el traspaso. No sería la primera vez que no se ha completado un fichaje al detectar una lesión o una afección concreta en el jugador.

Cuáles son los objetivos del examen médico del club

Este tipo de reconocimiento médico deportivo además de suponer un efectivo filtro para realizar o no un fichaje, ofrece una oportunidad para detectar trastornos de salud que hacen peligrosa la práctica deportiva.

Son muchas las situaciones en las que a pesar de no producirse síntomas evidentes, se puede poner en peligro a un deportista sometido a la máxima exigencia.

· Para empezar, es vital para garantizar la obtención de una buena respuesta por parte del cuerpo del jugador frente a las situaciones de estrés que va a vivir en cada jugada.

· Asimismo, resulta indispensable para localizar trastornos controlables como lesiones mal curadas, sobrecargas o debilidades musculares que pueden interferir con la práctica deportiva.

· Igualmente, sirven para detectar predisposiciones a lesiones o enfermedades y para valorar la forma física del deportista, ayudando de este modo a prevenir lesiones o a orientarlo sobre las actividades que puede o debe realizar para alcanzar el máximo rendimiento.

· Y por supuesto, es especialmente válido para cumplir las obligaciones legales y de seguros.

En qué consiste este tipo de examen médico deportivo

La exploración física nos puede indicar el grado de preparación: pulso en reposo, presión arterial, test elementales de esfuerzo, talla y peso, entre otros. En definitiva, este riguroso chequeo es el que finalmente dará la clave para saber si es posible realizar el fichaje.

Dada la complejidad de la evaluación, esta deberá ser realizada por un equipo multidisciplinar que abarque no solo al médico responsable, sino también a fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos deportivos, podólogos u otros médicos especialistas. A continuación se detallan las etapas esenciales que serán preciso observar durante la exploración.

1.- Historia clínica del jugador que incluya sus antecedentes deportivos (lesiones, tratamientos, suplementos nutricinoales…).

2.- Una valoración nutricional que permita diseñar una pauta adecuada y personalizada.

3.- Una exploración física completa que comprenda la práctica totalidad de los aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio, el sistema nervioso, el endocrino, la visión….

4.- Debe incluir también, análisis completos de orina y sangre , así como de la composición corporal que proporcione un cálculo exacto del porcentaje de grasa y músculo del deportista.

5.- Asimismo, será necesaria una valoración musculoesquelética, siendo esencial para identificar lesiones musculares de tendones y ligamentos actuales o antiguas y posibles secuelas, con el fin de conocer los potenciales factores de riesgo del deportista y poder preparar efectivos planes de prevención.

6.- Igualmente importante será la valoración cardiovascular , ya que el ejercicio de alta intensidad puede aumentar el riesgo de problemas como la muerte súbita.

7.- Por último, habrá que llevar a término una prueba de sprint con la que comprobar la rapidez y velocidad del jugador.

Como es posible observar después de todo lo hasta aquí escrito, todo este protocolo tan bien estructurado resulta ineludible para asegurar que la nueva inversión del club resulta inteligente a la par que productiva y ofrece las garantías adecuadas, tanto para el buen desarrollo de los acontecimientos del club a largo plazo, como para todo el mundo de las apuestas en general. Realmente son muchos los factores que dependen de la realización de un concienzudo examen médico.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com