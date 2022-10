Las esperanzas de playoffs de los Cerveceros terminan a pesar de su victoria sobre los Diamondbacks

Entornointeligente.com /

La dramática remontada de los Cerveceros de Milwaukee en el último inning sólo pudo mantener vivas sus esperanzas de playoffs durante otros nueve minutos.

Hunter Renfroe conectó un jonrón en un rally en la novena entrada y conectó un sencillo para la carrera ganadora en la décima, pero los Cerveceros fueron eliminados de la contienda por la postemporada el lunes por la noche a pesar de una victoria de 6-5 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Los Cerveceros sabían desde el comienzo de la noche que podían ganar el último puesto de comodín de la Liga Nacional solo si ganaban sus últimos tres juegos, mientras que Filadelfia perdía tres seguidos. Las posibilidades de Milwaukee terminaron poco después de su salida cuando los Filis (87-73) vencieron a los Astros de Houston 3-0 para asegurar su primera aparición en los playoffs desde 2011.

«Hicimos nuestra parte y luchamos hasta el final aquí y encontramos la manera de ganar un juego», dijo Christian Yelich, quien también jonroneó para los Cerveceros. «Pero obviamente, es agridulce cuando termina sin significar mucho porque Philly se ocupó de los negocios».

Miwaukee se perdió los playoffs por primera vez desde 2017. Los Cerveceros lideraron la División Central de la Liga Nacional durante gran parte de la temporada y tenían una ventaja de cuatro juegos en la mañana del 31 de julio, pero desde entonces tienen marca de 28-31.

«Realmente no tenemos a nadie más a quien culpar sino a nosotros mismos», dijo Yelich. «Simplemente no hicimos el trabajo».

Los Cerveceros realmente dañaron su causa durante el fin de semana al perder tres de cuatro en casa contra Miami, con las tres derrotas decididas por un total de cuatro carreras.

«Nos mantuvimos en la pelea, y creo que esta noche fue un ejemplo de eso», dijo el manager de los Cerveceros, Craig Counsell. «El fin de semana pasado contra Miami, sentí que no podíamos por alguna razón, no nos dejarían pasar la joroba. Francamente, se sintió así por un tiempo. Ese paso adelante, un paso atrás, ese tipo de sensación que teníamos, se sintió así este fin de semana. Parecía que estábamos tan cerca de dar el siguiente paso adelante. Como mostró este fin de semana, simplemente no pudimos hacerlo».

Sergio Alcantara conectó un jonrón y tres carreras impulsadas por Arizona, y Cooper Hummel también jonroneó.

Milwaukee (85-75) perdía 4-1 en el noveno antes de empatar el juego con la ayuda de un error de Arizona con dos outs.

Renfroe abrió el noveno con un jonrón ante Joe Mantiply, y Yelich siguió con un sencillo. Después de que Andrew McCutchen conectó línea al centro, Kolten Wong recibió base por bolas.

Los corredores avanzaron cuando Mantiply retiró a Rowdy Tellez con un rebote a primera. Victor Caratini conectó un roletazo que superó al primera base Christian Walker, y tanto Yelich como Wong anotaron por error.

«Obviamente, Walker es uno de los mejores primera base defensivamente en el béisbol», dijo Hummel. «Simplemente no salió como queríamos. Se aprovecharon».

Reyes Moronta reemplazó a Mantiply y retiró a Jace Peterson con rodado a segunda.

El sencillo con un out de Daulton Varsho ante Brad Boxberger (4-3) trajo a Hummel a casa para ayudar a Arizona a recuperar la ventaja en el décimo.

Milwaukee respondió en la mitad inferior. Después de que Omar Narváez obtuviera una base por bolas de Moronta (2-2), Willy Adames conectó un sencillo al jardín derecho que anotó a Peterson desde segunda y adelantó a Narváez a tercera. Renfroe luego conectó un sencillo a la izquierda para terminar el juego.

«Montamos una muy buena remontada esta noche», dijo Counsell. «Un poco improbable, de verdad.»

Arizona desperdició una salida excepcional de Tommy Henry, quien ponchó a cinco y permitió una carrera y tres hits en 6 1/3 entradas.

«El control deslizante fue un poco mejor esta noche de lo que ha sido durante la mayor parte del año», dijo Henry. «Eso siempre ayuda».

El abridor de los Cerveceros, Brandon Woodruff, permitió dos carreras y una base por bolas y ponchó a siete en seis entradas. Ha permitido solo siete carreras en 39 entradas en sus últimas seis aperturas.

