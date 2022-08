Las escuelas abrazan la verdad

Entornointeligente.com /

Atendiendo una invitación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y de numerosas organizaciones sociales que apoyan la paz, miles de estudiantes de más de 4.300 escuelas públicas y privadas del país se juntaron con sus maestros este fin de semana para discutir el informe final de la Comisión y dar los primeros pasos para comprender mejor las causas y las consecuencias del conflicto armado en Colombia.

En un país como el nuestro, que suspendió la cátedra de Historia en los programas de estudio de los colegios, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, saludó estos diálogos como un ejercicio para, entre todos, crear un relato plural. «Este no es un intento por crear una historia oficial, ni por imponer una verdad única», dijo el ministro en la ceremonia de apertura realizada en la Institución Educativa Distrital Tabora, en Bogotá. Gaviria reafirmó que, pese a las críticas infundadas de algunos sectores políticos, el sector educativo «va a seguir trabajando para lograr una reconciliación de Colombia que nos permita vivir en paz».

En Bogotá, 357 instituciones educativas oficiales y 112 privadas atendieron de manera voluntaria el llamado de la Comisión y los gobiernos distrital y nacional para ser parte del proceso pedagógico en el que se discutirá el informe final.

En Medellín, unos 150 mil estudiantes de 144 establecimientos educativos situados en las 16 comunas y cinco corregimientos también aceptaron en forma voluntaria hacer parte del proceso. Este se apoya en material impreso, videos y sitios web preparados por la Comisión que fueron distribuidos en las escuelas y que están disponibles en internet para todos los maestros y estudiantes que quieran participar en la discusión. Los repasé todos. Me parecieron muy bien elaborados y con un gran sentido pedagógico. Se limitan a decir la verdad hallada por la Comisión después de escuchar a lo largo y ancho del país, durante más de tres años, a víctimas y victimarios.

«Los actores armados, tanto del Estado como de los grupos guerrilleros y paramilitares, cometieron graves crímenes de guerra, tanto violaciones de derechos humanos como infracciones al Derecho Internacional Humanitario»: esta es, por ejemplo, una de las conclusiones. ¿Quién se atreve a refutarla?

No creo que los senadores y dirigentes del Centro Democrático que tachan de «sesgado» el informe de la Comisión hayan tenido tiempo de leer los once voluminosos libros publicados hasta el momento, que suman varios miles de páginas. La Comisión trabajó contra viento y marea entrevistando a miles de testigos de todas las corrientes políticas, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, víctimas de los grupos paramilitares, víctimas de los grupos guerrilleros… Me parece absurdo pretender refutar un trabajo de esta magnitud a punta de Twitter.

Tampoco creo que este diálogo amplio sobre los informes que se ha iniciado, en forma voluntaria, en escuelas y colegios, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, pueda calificarse como un «adoctrinamiento» de los estudiantes.

La senadora Paloma Valencia, una de las críticas más apasionadas de estos diálogos y del acuerdo de paz, lamenta en un mensaje publicado en Twitter que este fin de semana se haya iniciado «el adoctrinamiento inconstitucional y totalitario imponiendo la verdad de la izquierda a nuestros niños… Aunque la llamen verdad, seguirá siendo mentira».

¿Verdad de la izquierda?, me pregunto. ¿Los cientos de miles de víctimas de nuestro largo y sangriento conflicto armado son una mentira de la izquierda? La verdad no es de izquierda, ni de derecha. Y aunque gente como la senadora la llame mentira, seguirá siendo verdad

