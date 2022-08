Las escandalosas reacciones de Neymar en Twitter: «Parece que por contrato Mbappé es dueño del PSG»

Entornointeligente.com /

Por infobae.com

Este sábado París Saint-Germain (PSG) aplastó 5-2 al Montpellier , pero en lugar de dejar buenas sensaciones, triunfo parece haberle costado caro al el cuadro capitalino por las reacciones de dos de sus máximas figuras: Neymar y Kylian Mbappé. El francés se había mostrado fastidioso en el terreno de juego y el brasileño reaccionó en las redes sociales.

Todo inició después de que el Joven Maravilla fallara un penal cuando el duelo estaba 0-0, poco después el conjunto parisino se encontró con otro penal que desató el conflicto. Si bien la transmisión oficial no pudo captar el momento, los cronistas que se encontraban en el Parque de los Príncipes aseguran que ambas figuras discutieron sobre quién debía ejecutarlo y fue Marquinhos, el capitán, quien intercedió para calmar los ánimos. Finalmente, el ex Barcelona asumió la responsabilidad y con un tiro suave a la izquierda del arquero, que eligió el otro palo, puso el 2-0 parcial. Una vez terminado el cotejo, aparecieron varios likes del ex Barcelona que desataron las versiones de un conflicto en el vestuario del PSG. El diez le dio un corazón a una escandalosa publicación de un usuario: «Ahora es oficial, Mbappé es quien patea los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!».

Uno de los «me gusta» de Neymar

Otra de los posteo a los que les dio me gusta decía: «Hoy, en el partido del PSG, Neymar anotó y HUMILLÓ al portero (una vez más) en el tiro penal. Mbappé, en cambio, pateó MUY mal y falló. Tras el partido, el entrenador dijo que Mbappé será el principal pateador del equipo en la temporada. ¡Un absurdo!» .

En general, los likes en los tuits dan a entender que quien lo likea está de acuerdo con lo que dice esa publicación, por eso esto ha generado un terremoto en Francia . Cabe señalar que Kiki fue el encargado de ejecutar el primer penal contra el Montpellier , pero se lo tapó el arquero, y poco después Neymar se hizo cargo del segundo y convirtió.

Otro de los posteos likeados por Neymar

El entrenador del equipo, fue consultado sobre la discusión entre dos de sus máximas figuras por la ejecución desde los 12 pasos: «Para este partido se respetó el orden en el terreno. Era Kylian en uno, Ney en el segundo. Era lógico que Neymar pateara el segundo tras el penal fallado. Se han respetado las cosas». Pero esto no parece ser tan sencillo.

Cabe señalar que, después de esto, en el terreno de juego el francés que renovó su contrato con el PSG justo antes del final de la temporada pasada, luego de haber coqueteado con Real Madrid, se mostró muy fastidioso. Tanto es así que en una jugada se enfadó porque no le pasaron la pelota y realizó un gesto claro con su brazo en señal de reproche y luego, cu ando convirtió el 4-1 parcial, no lo festejó y se limitó a agachar la cabeza.

Por su parte, el brasileño fue la gran figura con dos goles y se fue ovacionado por el público del Parque de los Príncipes . Es importante recordar que en la temporada pasada él, al igual que Lionel Messi , habían sido dos de los silbados por la afición del cuadro francés que esperaba ganar la Champions League . Habrá que esperar para saber si este conflicto escala o queda en el olvido.

