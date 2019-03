Las «embajadas» gastaron «sin ningún control» 27 millones y Diplocat, casi 16

Entornointeligente.com / La Generalitat creó un sistema de organismos con autonomía financiera, las llamadas «embajadas» y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) «para poder realizar gastos sin someterse a ningún tipo de control con objeto de dar proyección internacional al procés». En total fueron más de 27 millones de euros en actividades de las delegaciones en el exterior, así como casi 16 millones de euros de fondos públicos en Diplicat, según la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Todo ello entre 2011 y 2017.Rocio Higuera

El informe sobre acción exterior ha detectado al menos 456 actividades de las delegaciones entre 2013 y febrero de 2016, todas ella relacionadas «expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista». El gasto «no justificado» en estas actividades asciende a 327.736,34 euros , ya que a «muchas» de ellas «no puede asignárseles un coste específico, al no existir presupuestos previos de las actividades que se iban a realizar ni tampoco memorias que reflejen de manera ordenada los costes efectivamente incurridos».

Así, por ejemplo, no existe documentación de gastos por importe de 302.793 euros. ¿El motivo? Por ejemplo, la ausencia de los justificantes desde 2016 hasta mayo de 2017 correspondientes a la Delegación del Reino Unido, que alegó que «la persona contratada para la limpieza tiró por error toda la documentación» . Sobre la seguridad en la custodia de los documentos no indicaron nada. También faltan muchos de los justificantes de varios gastos realizados en 2017 en varias de las delegaciones recién creadas, como Austria, Croacia, Polonia o Estados Unidos, «lo que refleja el descontrol existente en las delegaciones y el poco interés que se ponía respecto al uso de sus fondos públicos».

