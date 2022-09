Las eléctricas europeas viven su mayor subida desde marzo tras conocer los planes de la UE

Entornointeligente.com /

Las eléctricas y firmas de renovables europeas han reaccionado con fuertes subidas al anuncio de los planes de la Comisión Europea para mitigar la crisis energética. Bruselas, entre otras medidas, ha limitado a 200 euros el precio de la electricidad procedente de productores distintos al gas, de modo que el cierre del grifo ruso no contagie la factura eléctrica de los hogares europeos. En España, Solaria sube el 7,33%, Acciona Energía el 4,42%, Acciona el 2,93%, Endesa el 2,76% e Iberdrola el 1,77%. Son los cinco valores que más suben en el Ibex 35.

Así, el índice Stoxx 600 Utilities (que incluye eléctricas y gasistas) sube hasta un 4% en su mejor sesión desde el mes de marzo. La alemana Verbund lidera las ganancias, con una subida del 16% en su mayor subida intradía desde marzo de 2020. También suben con fuerza RWE, SSE o EDP, al igual que EDP Renovaveis. De hecho, otras firmas de renovables como EDPR y Orsted también marcan jugosas alzas, con una subida media del 4,2%, según Bloomberg.

Jens Zimmermann, analista senior de Credit Suisse, afirma que la propuesta de la UE parece estar en línea con la de Alemania, algo que considera «muy positivo para RWE». «Incluso con un tope de precios, las revisiones al alza de las previsiones de beneficios son ahora más probables, porque hasta el momento nunca se basaron en los elevadísimos precios de la energía».

Zimmermann añade que el precio máximo recomendado «es lo suficientemente alto como para no para no desincentivar futuras inversiones en tecnologías no productoras de gas». Y el límite de 200 euros seguirá siendo mucho más alto que los precios de la energía en ejercicios pasados. En el periodo 2016-2020 la media en Alemania fue de 38 euros.

El analista de RBC, Fernando García, apunta que el precio tope «es bastante alto, claramente por encima del coste nivelado de la electricidad», lo que beneficiará a las acciones de las renovables y de las empresas de servicios integrados. «Los planes podrían eliminar la incertidumbre del sector y hacer que vuelva a ser sostenible para los consumidores», añade. En esta misma línea se pronuncia el analista de Jefferies Ahmed Farman dice que este tope sería un resultado mejor resultado de lo previsto para las empresas de generación.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

