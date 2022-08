Las dos Venezuela: la que muere en el Darién y la que se desvive por un concierto

Entornointeligente.com /

«Dos Venezuelas: una escapa y muere cruzando el tapón del Darién. Otra se muere por cenar en Las Mercedes o disfrutar un concierto. Una es víctima de coyotes, estafas y trata de personas. Otra sube al Humboldt y paga sumas escandalosas». Este lapidario mensaje, publicado por Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá, no es el único en su estilo. Abundan en las redes sociales los cuestionamientos e incluso lamentos, llamando la atención sobre el aparente y polémico aumento de la desigualdad en el país.

Hace dos o tres años, la disparidad quedó simbolizada en que los llamados bodegones contrastaban con la situación de las personas que se vieron obligadas a hurgar en la basura para comer. Pero ahora el contraste, la desigualdad, está quedando representado en que miles de venezolanos llegaron al extremo de cruzar el Darién, una de las selvas más peligrosas del mundo, mientras que a lo interno del país se abren casinos y se anuncian exorbitantes precios de entradas para conciertos, que se agotan en pocos días.

Bodegones versus personas comiendo de la basura: la brecha de la desigualdad

«¿De qué tamaño es la brecha de desigualdad en Venezuela? Es exactamente del tamaño de la distancia entre la mesa de 7.000 dólares para un concierto de Wisin & Yandel y la selva del Darién», cuestionó el economista Omar Zambrano.

De acuerdo con las autoridades migratorias panameñas, 28.079 venezolanos cruzaron el Tapón del Darién en los primeros seis meses del año, representando 60% de la totalidad de los migrantes de otras nacionalidades (48.430 en total).

«Dantesco. Los cubanos eran los que más cruzaban el Darién hasta 2022. Ahora la proporción es de 12 venezolanos por cada cubano. Un deslave humano bíblico», consideró al respecto David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, al divulgarse las cifras en julio.

Pero el miércoles 17 de agosto Smolansky informó que en julio otros 16.864 migrantes venezolanos cruzaron el Darién.

Y a ellos se suman los que no han logrado cruzar. Al menos 76 venezolanos, incluidos 7 niños, que se adentraron en la selva estaban desaparecidos hasta el 17 de julio, señaló el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Y en lo que va de año al menos una decena de venezolanos han fallecido en el Darién.

¿Cómo medir la desigualdad sin cifras oficiales?

El economista Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), concuerda en que se ha producido un crecimiento de la desigualdad en Venezuela en los últimos cuatro años. Sin embargo, en entrevista con El Nacional, aclaró que se complica responder a la pregunta de ¿qué tan grande es esa brecha? La razón: la inexistencia de datos oficiales.

Destacó que existen elementos que permiten deducir que se ha expandido la brecha de desigualdad. Sin embargo, indicó que los conciertos, los casinos y los bodegones no se deben tomar como indicadores, ni de desigualdad ni de crecimiento económico, sino solo como indicios de que efectivamente hay transacciones que algunas personas pueden hacer y otras no.

«Con los bodegones y con los conciertos solo podemos ver que hay transacciones que unos pueden hacer, al mismo tiempo que otros no pueden. Pero en principio esto no es un indicador de cuántos lo pueden hacer y cuántos no. Si pensamos, por ejemplo, en el tamaño de la sala de conciertos o en el tamaño de los locales de los bodegones y cuánto tiempo duran esos conciertos, qué tan llenos están los bodegones, podemos darnos cuenta de que no es mucha gente dentro del total de la población la que puede hacer esas transacciones», señaló.

«Hay que tener cuidado de no considerar que por eso (porque unos tienen acceso y otros no) entonces no debería haber conciertos ni debería haber bodegones», agregó.

Conciertos, ni sirven para medir la desigualdad ni son indicios de crecimiento

El economista consideró que los conciertos no solamente son una respuesta a la capacidad de pago que algunas personas tengan en Venezuela, sino que debido a la pandemia de coronavirus los artistas perdieron fuentes de ingresos que con el levantamiento de las restricciones están tratando de recuperar.

«Los artistas no podían estar en eventos masivos, por ello en ese tiempo habría quienes tuvieron que vivir de sus ahorros porque no tenían cómo generar ingresos. Y por ello las giras ahora incluyen a Venezuela. Ahora bien, que los precios en Venezuela son más altos que en otros países es algo que se ha resaltado mucho», dijo.

En ese sentido, consideró que se debe tomar en cuenta que la cantidad de personas que asiste a los conciertos en Venezuela suele ser relativamente pequeña debido a los espacios limitados en los que se realizan los eventos. Lo que podría estar incidiendo en que los boletos sean más costosos que en otras latitudes.

«Así que, en resumen, no son indicadores con los que se pueda decir que sabemos qué tan desigual es nuestra economía; ni tampoco permiten decir que tenemos crecimiento en la economía venezolana. Para hablar de crecimiento necesitaríamos otro tipo de estadísticas como el producto interno bruto, que muestren las distintas ramas de actividad económica», afiirmó.

«Vemos que hay conciertos y bodegones, pero no vemos que haya nuevas inversiones para completar los trenes que quedaron detenidos en distintas partes del país, ni vemos que haya nuevas inversiones en petróleo; no vemos inversiones en servicios públicos, como en agua, por ejemplo», resaltó.

Espejismos

Balza también ejemplificó el espejismo que puede significar guiarse por aspectos superficiales, refiriéndose a la recuperación de espacios de la Ciudad Universitaria de Caracas.

«Lo que hemos visto sobre la recuperación de la Universidad Central de Venezuela tiene que ver con la estructura física, pero no hemos visto que las condiciones de vida de los profesores hayan mejorado, que son quienes permiten que esos espacios sean ocupados», dijo.

Elementos que permiten deducir que aumentó la desigualdad

Balza explicó que, pese a todo y ante la opacidad en las estadísticas oficiales, existen elementos que han permitido deducir, mas no medir, un incremento de la pobreza.

Mencionó la importancia de las encuestas, tanto de empresas privadas como de las universidades, como una orientación para evaluar el contexto, al menos en lo que concierne a posibles variaciones en los ingresos de la población.

«Pero allí también se presenta el problema de cómo llevar esas encuestas a tener una representatividad nacional. Así que las cifras oficiales no son fácilmente sustituibles», manifestó Balza.

La destructiva hiperinflación

A título personal, señaló que algunos elementos le permiten deducir que en los últimos cuatro años aumentó la pobreza y la desigualdad en Venezuela. Mencionó, en primer lugar, la hiperinflación, que tildó como un proceso destructivo.

Explicó que al igual que lo que sucede con los conciertos, en el entorno de la hiperinflación estaba a la vista que había personas, empresas y organizaciones que pudieron hacer pagos por los bienes o servicios que estaban en venta. Lo que reflejaba desigualdad, pues había quienes tenían medios de pago a pesar de las fuertes distorsiones que ocasionaron precios inalcanzables para muchos ciudadanos. Y esto, a la vez que comenzó la oleada migratoria, desnutrición, empresas que cerraron y una fuerte contracción del PIB (-74% entre 2014 y 2020).

