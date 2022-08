Las disculpas de los Óscar tras el incidente con el premio de Marlon Brando hace 50 años

Entornointeligente.com /

«Cuando subiste al escenario de los Óscar en 1973 para no aceptar el Óscar en nombre de Marlon Brando, en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa que continúa recordándonos la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana», dijo en la misiva David Rubin, actual presidente de la Academia.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La carta, aunque fechada el pasado 18 de junio, se hizo pública este lunes ya que la institución confirmó que el 17 de septiembre Littlefeather será la protagonista de un evento organizado en el Museo de la Academia de Los Ángeles para conmemorar el 50 aniversario del momento.

En 1973, Brando ganó el Óscar a mejor actor por dar vida al emblemático Vito Corleone en «The Godfather», pero el actor, conocido por su activismo, no acudió a la alfombra roja y declinó subir al escenario.

En su lugar apareció una joven de 26 años, conocida como Sacheen Littlefeather y vestida con el atuendo de los Apache, para recoger el premio, que evitó tocar, y protestar por el trato discriminatorio de Hollywood hacia los indígenas de Estados Unidos.

Aunque su breve discurso fue aplaudido por parte de la audiencia, también fue recibido con abucheos, gestos racistas y bromas posteriores por parte de los presentadores de la gala, Raquel Welch y Clint Eastwood.

«El abuso que soportaste por esa declaración fue injustificado. La carga emocional que has vivido y el daño de tu propia carrera en nuestra industria son irreparables», señaló el presidente.

«Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra más sincera admiración», añadió.

Por su parte, Littlefeather respondió con un comunicado en el que bromeó con la «paciencia» de las comunidades indígenas.

«Sobre la disculpa de la Academia, nosotros somos gente muy paciente. ¡Solo han pasado 50 años! Tenemos que mantener nuestro sentido del humor en todo momento, es nuestro método de supervivencia», añadió la mujer, ahora de 75 años.

Para Brando, que ya contaba con un Óscar por protagonizar «On the Waterfront» en 1954, el rechazo del premio no estuvo seguido de represalias: la Academia sigue considerándolo el ganador de esa edición y lo nominó al año siguiente por «Last Tango in Paris».

EFE

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com