Las disculpas de Imanol Arias tras sus explosivas declaraciones contra ‘Cuéntame’ y TVE: «Se me fue la olla»

N uevo capítulo en torno al polémico final de ‘Cuéntame cómo pasó’ tras 22 temporadas en antena. Las incendiarias palabras de Imanol Arias , uno de los protagonistas, en las que acusó en Tele Bilbao a TVE de ceder a las presiones del PSOE , han provocado una oleada de reacciones. La última de la productora, Grupo Ganga , que hoy mismo acusaba al actor de mentir y se mostraban «abochornados». Una situación que ha provocado la reacción inmediata de Arias, que ha publicado un extenso comunicado en Instagram pidiendo disculpas .

El protagonista de ‘Cuéntame cómo pasó’ ha utilizado sus redes sociales para salir al paso de las últimas informaciones y, junto a una foto de ‘Brigada Central’, el intérprete ha comenzado así su discurso: «Publico esta fotografía de ‘Brigada Central’ como escenario para pedir disculpas por unas lamentables y desafortunadas declaraciones que vertí contra ‘Cuéntame’ y TVE en una entrevista a un medio de Bilbao».

El actor ha considerado que sus declaraciones estaban «descontextualizadas», aunque ha admitido que son «impropias y no realmente sinceras» . Además, ha calificado su discurso de «calentón verborreico».

«He trabajado en TVE durante los últimos 40 aáos y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa», ha continuado Arias en su cuenta de Instagram. El intérprete ha aprovechado para mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido en las últimas horas: «Con todo el dolor me disculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los trabajadores de la casa TVE, ni con [email protected] de su consejo de administración, ni con los [email protected] de Ganga Producciones».

El motivo de sus explosivas palabras Imanol Arias ha expresado su pesar por lo sucedido y ha admitido que su estado tras una función de teatro (‘Muerte de un viajante’) no era el adecuado para tratar el asunto de ‘Cuéntame cómo pasó’ y TVE. » Me pasé tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de lo que dije me representa totalmente. Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien», ha manifestado el actor.

Por último, Arias ha definido a la cadena como su «familia» y ha aseverado que intentará aprender de errores como el cometido para «seguir trabajando» en el oficio que se lo ha dado todo.

