Las desgarradoras palabras que dijo Anne Heche tras su grave accidente en Los Ángeles

La actriz de 53 años, Anne Heche , protagonizó el mediodía del viernes un preocupante accidente . El llamado que recibió la policía de Los Ángeles informaba que, a las 11 de la mañana, un auto había embestido contra un complejo de departamentos. Mientras los testigos del hecho intentaban sacar a la conductora del vehículo, la mujer, luego reconocida como Anne Heche, retrocedió a toda velocidad y escapó del lugar.

En esa maniobra, su vehículo impactó contra el garaje de una casa y provocó un incendio de gran magnitud que «envolvió el hogar». La noticia fue comunicada por el medio norteamericano TMZ, cuyos periodistas dialogaron con algunos de los testigos del extraño episodio. De acuerdo con la información obtenida, Heche manejaba un Mini Cooper azul en la zona de Mar Vista, en Los Ángeles, cuando chocó contra un edificio.

Los bomberos la sacaron del vehículo, el cual se encontraba envuelto en llamas, y fue trasladada de manera directa a un hospital. De acuerdo con diversos medios locales, la actriz sufrió varias quemaduras y debió ser intubada. Este domingo, la revista People brindó más detalles sobre lo que aconteció cuando se sacó a la actriz de su auto y las desgarradoras palabras que ella les dijo a las personas que intentaban ayudarla en medio del incendio y previo a la llegada de los bomberos.

Lynne Bernstein, quien vive en la zona junto a su esposa Natalie desde 1976, contó que tanto él como sus vecinos, Dave y Gabriel, pudieron comunicarse con la actriz antes de que fuera trasladada al hospital. «El vehículo estaba casi entero dentro de la casa y se prendió fuego casi al instante», compartió el hombre para luego repetir las palabras que le dijo Heche: «No estoy bien». «Le pedimos que levantara la mano o algo, pero nos dijo que no podía, que estaba realmente mal», recordó el testigo del hecho y uno de los individuos que socorrió a la actriz.

Por otro lado, Bernstein contó que, en en ese momento tan confuso, les costaba respirar y ver claramente a su alrededor. Dave, amigo y vecino, fue quien más humo inhaló. «El humo lo cubrió por completo, se metió por detrás de la casa para encontrar una ruta alternativa para acceder al vehículo, pero en la parte trasera ya la situación era muy intensa», añadió el testigo. «[Anne] Fue muy afortunada, mientras mirábamos dentro de la vivienda pensábamos: ‘¿Cómo se sobrevive a eso?’. Porque incluso nosotros mismos teníamos dificultad para respirar, así que supongo que alguien la protegió, con lo herida que estaba».

Novedades en la investigación Mientras la policía investiga el hecho, TMZ brindó nueva información que podría ser crucial para las pruebas que se están recopilando sobre el accidente. El portal mostró una imagen de la actriz conduciendo el mismo Mini Cooper durante la semana, en Venice Beach. De acuerdo con testigos, Heche conducía a gran velocidad y de manera errática. «Manejaba hacia adelante y luego daba marcha atrás y así una y otra vez, salvajemente», declararon al medio testigos anónimos.

Por otro lado, el portal también obtuvo testimonios de personas que tenían pánico. «Le pedíamos que baje la velocidad» expresaron, precisamente para evitar lo que sucedió el viernes. Cuando la actriz efectivamente bajó la velocidad, TMZ tomó una imagen donde se la notaba desmejorada. «Se puede ver que tenía una botella en el auto», detalló el sitio. Si había ingerido o no bebidas alcohólicas el día del accidente todavía es materia de investigación.

El pedido de su manager y sus grandes amores Ante lo acontecido, el representante de la actriz se vio compelido a brindar una escueta declaración a People. Si bien Heche se encuentra estable, se pidió cautela ya que no está fuera de peligro. «Su familia y sus amigos piden que recen por ella y que respeten su privacidad en este momento tan difícil», expresó el agente de la expareja de Ellen DeGeneres.

La protagonista de la remake de Psicosis , de Gus Van Sant, contó en una ocasión el impacto que tuvo la relación con la comediante en su carrera. «Estuve en una relación con Ellen DeGeneres por tres años y medio y el estigma que trajo ese vínculo en ese momento fue tan malo que me despidieron de un contrato multimillonario y no volví a trabajar con un estudio de cine por 10 años», reveló.

Ellen y Anne, quienes comenzaron su noviazgo en 1997, se separaron en el 2000. «Nuestro tiempo juntas fue una hermosa parte de mi vida y algo que llevo con honor. Fui parte de una revolución que trajo un cambio social. Y no lo hubiera logrado si no me hubiera enamorado de ella», expresó la actriz, quien rehizo su vida con el camarógrafo Coleman Laffoon en el momento más turbulento de su vida. La pareja, quien tiene un hijo en común, se divorció en 2009, si bien Laffoon le había pedido el divorcio dos años antes.

La actriz se enamoró del actor James Tupper y en 2008 confirmó que estaba esperando su segundo hijo. Diez años más tarde, la pareja anunciaba su separación. «Nuestros pensamientos y plegarias están con esta adorable mujer, actriz y madre, Anne Heche. Te amamos», escribió Tupper en Instagram en una publicación donde se la ve a Heche con Atlas, el hijo de 13 años que tuvieron juntos.

