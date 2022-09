Las curiosidades de los encuentros entre Isabel II y algunos expresidentes de Colombia

Entornointeligente.com /

A pesar de que la reina Isabel II, que falleció este jueves a sus 96 años, coincidió en sus 70 años de mandato con 17 presidentes colombianos, fueron muy escasos sus encuentros o los de los miembros de la familia real, con los mandatarios del país.

Juan Manuel Santos, quien por entonces acababa de ser nombrado Nobel de Paz, se convirtió en 2016 en el único mandatario colombiano invitado en visita de Estado por Isabel II al Palacio de Buckingham.

El recibimiento de la realeza al presidente y su familia tuvo lugar el 1 de noviembre de ese año, cuando Santos y su familia fueron recibidos por la Reina y el príncipe Felipe de Edimburgo en el pabellón real del Palacio de Buckingham. El expresidente recibió honores militares y saludó a la guardia junto al príncipe.

Durante su visita al Palacio, el expresidente y la Reina visitaron la galería de fotos para ver la colección real de arte de Buckingham. También visitó la Abadía de Westminster y la Clarence House en donde fueron recibidos por el príncipe Carlos de Gales y la duquesa Camila de Cornualles.

Durante la noche de ese día y para el recibimiento del exmandatario colombiano, la Reina ofreció un banquete de honor y durante la cena destacó la figura del expresidente Santos y los logros que alcanzó para obtener el Premio Nobel de Paz.

«Conseguir la paz es el liderazgo más difícil de todos, pero a la vez el que mayores recompensas nos trae. Tratar de llegar a un equilibrio entre opiniones opuestas, sin olvidar jamás las necesidades de los pobres, es algo que requiere paciencia. Por eso me complace sobre manera que ante tanto desafío usted le ha dado el más alto reconocimiento y su esfuerzo ha sido reconocido con el galardón del Nobel de la Paz», aseguró en ese momento la Reina.

Una anécdota del encuentro que reveló años después el expresidente Santos, en un documental titulado ‘El poder es de humanos’, fue que para asistir al banquete de honor, el mandatario no encontraba el pantalón del traje que había dispuesto para el encuentro, porque aparentemente, hubo una confusión con el de su yerno. Por ese motivo, en medio de la urgencia, tuvo que ponerse unos pantalones prestados por el jefe de Protocolo de la Casa de Nariño, que sí era de su talla.

«Eran unos pantalones que no me entraban porque era de una persona mucho más delgada y mucho más alta que yo. En 10 minutos la Reina Isabel II me está esperando ¿yo que hago?, entonces entré en pánico. El edecán salió y vio al jefe de protocolo nuestro y le dice «necesito sus pantalones para el presidente» y me quedaron perfectos», narró el expresidente Santos.

El que sí ha visitado Colombia es el príncipe Carlos y su esposa, Camila Parker, quienes estuvieron en el país en octubre del 2014, y fueron recibidos con honores militares en la Casa de Nariño por el expresidente Santos. Visitaron la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo y participaron en una feria orgánica en donde degustaron del chontaduro y otros alimentos típicos del país y al príncipe le regalaron una ruana.

La visita no estuvo exenta de polémica, por la instalación que se hizo en Cartagena de una placa en la que se exaltaba el «valor y sufrimiento de todos los que murieron en combate intentando tomar la ciudad y el fuerte de San Felipe, bajo el mando del almirante Edward Vernon».

Lo que se les olvidó a los que hicieron el homenaje fue que para ese momento los ingleses eran los enemigos que querían invadir Cartagena, ciudad que valerosamente resistió el asedio. Tiempo después de la visita, la placa tuvo que ser retirada.

Muchos más años atrás, también estuvo en Colombia el esposo de la reina Isabel, el principe Felipe de Edimburo, quien falleció el año pasado. En 1962, el principe Felipe llegó a Bogotá en medio de la lluvia, visitó el Museo del Oro, la catedral de sal de Zipaquirá y se encontró con el entonces presidente, Alberto Lleras Camargo.

Y si bien ningún presidente, salvo Santos, tuvo el honor de ser

invitado en visita de Estado al Palacio de Buckingham, la ex candidata presidencial Noemí Sanín sí tuvo la oportunidad de conocerla, cuando fue nombrada embajadora en el Reino Unido, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

