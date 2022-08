¿Las cucarachas pican o muerden? Aquí te lo explicamos

Entornointeligente.com /

Las cucarachas son esos insectos indestructibles que cuentan con un aparato bucal masticador, lo cual supone que los humanos podamos sufrir algún tipo de mordedura en una situación de hambre extrema.

Todo el mundo odia a las cucarachas, tenemos incluso cierto pánico de que entren en casa. Pero, ¿Qué peligro representan? ¿Es posible que nos piquen las cucarachas?

Las cucarachas tienen fama de ser unos insectos indestructibles , a la vez que son portadoras de enfermedades, por lo que su presencia es relacionada con ambientes antihigiénicos e insalubre. Nada más lejos de la realidad, las cucarachas pueden aparecer en cualquier casa, en cualquier lugar donde haya un resquicio de materia orgánica en descomposición.

¿Pican o muerden las cucarachas? Como respuesta a este interrogante, si las cucarachas pican, os diremos que las cucarachas cuentan con un aparato bucal de tipo masticador , lo cual les permite poder morder 50 veces más fuerte que su propio peso corporal, ¿duele verdad?, las cucarachas muerden cinco veces más fuerte que un ser humano.

A ello, debemos añadirle que las cucarachas son animales omnívoros, lo que se traduce en que pueden alimentarse de casi cualquier cosa. ¡Qué horror! Su comida preferida es como decíamos al principio, la materia orgánica en descomposición . No obstante, también se desviven por la grasa, así como cualquier alimento que contenga almidón o azúcar. En condiciones de hambre extrema, las cucarachas pueden alimentarse de papel, pelo, pican la ropa, … pueden comer hasta pegamento.

¿Pueden las cucarachas picar a las personas? Las cucarachas muerden al ser humano , no obstante, lo hacen en casos muy puntuales por lo que es poco probable que suframos una picadura de cucaracha.

Aunque raramente las cucarachas pican a las personas o a las mascotas como a los perros, no debemos subestimar a una cucaracha con hambre.

Cuando la población se ha convertido en una plaga de cucarachas y hay escasez de alimentos para todas, las cucarachas muerden cualquier cosa que les sirva para alimentarse, entendiendo por cualquier cosa también los seres humanos.

Se trata de insectos de naturaleza tímida y escurridiza , por lo que las mordeduras de cucarachas a los humanos suelen efectuarse durante la noche, cuando sus víctimas están durmiendo. De modo que si te mueves mucho cuando duermes, probablemente a ti no te muerdan las cucarachas.

Las zonas más propensas a ser mordidas por cucarachas son los pies , los dedos de las manos , las uñas y las pestañas , ya que son todas ellas zonas donde pueden acumularse residuos de materia orgánica comestible para estos insectos, incluso aunque nuestra higiene sea de lo más pulcra.

Por todo ello, resulta de vital importancia eliminar cucarachas, ya que el control de plagas es esencial para evitar cucarachas en nuestro hogar.

De modo que a la pregunta de si las cucarachas pican ya sabemos que no, que no pican, sino que pueden mordernos . En este caso, si somos víctima de una mordedura de cucaracha, haremos igual que si de otros insectos se tratara, lavaremos la picadura con agua y jabón, observando la evolución de la mimas. Si no vemos mejora debemos acudir a nuestro centro médico .

Ya sabéis un poquito más sobre este indeseable inquilino. Nuestro consejo es que pongáis los remedios precisos para que no puedan o no quieran acceder a vuestro hogar, que como ya sabéis es la limpieza, evitar humedades, tapar huegos y controlar acceso a través de puertas y ventanas.

