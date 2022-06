Las cuatro mejores novelas negras de Joël Dicker: de ‘El caso Alaska Sanders’ a ‘La desaparición de Stephanie Mailer’

Entornointeligente.com /

Es bien parecido, suizo y el rey de la literatura negra actual. Con más de 15 millones de lectores , cuenta también con la aprobación de la crítica. Lo demuestra su palmarés, y es que Joël Dicker es, a los 36 años y siete novelas publicadas, ganador del: Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, Premio Goncourt des Lycéens, Premio Lire y Premio Internacional Alicante Noir, entre otros. El 23 de junio llega a las librerías su esperadísima nueva intriga que mantendrá este verano en vilo a los amantes del buen misterio y hacemos un repaso de las novelas del autor mejor valoradas para todo el que quiere iniciarse en su mundo (o continuarlo).

En Trendencias Las nueve reinas de la novela de misterio que están revolucionando el género negro y policíaco El caso Alaska Sanders «Sé lo que has hecho». Este es el mensaje encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver aparece el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire. La clave de la nueva y apasionante investigación que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables , vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood.

En esta ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders , irán resurgiendo también los fantasmas del pasado y, entre ellos, especialmente el de Harry Quebert.

Está es la premisa de El caso Alaska sanders , la esperada continuación del fenómeno La verdad sobre el caso Harry Quebert.

El caso Alaska Sanders (Literaturas)

Hoy en Amazon por 22,70€ PVP en Fnac 22,71€ PVP en El Corte Inglés 22,70€ La verdad sobre el caso Harry Quebert La verdad sobre el caso Harry Quebert fue galardonada en su día con el Premio Goncourt des Lycéens, el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, el Premio Lire a la mejor novela en lengua francesa y, en España, fue elegida Mejor Libro del Año por los lectores de El País y mereció el Premio Qué Leer al mejor libro traducido y el XX Premio San Clemente otorgado por los alumnos de bachillerato de varios institutos de Galicia. Traducida con gran éxito a cuarenta y dos idiomas , se ha convertido en un fenómeno literario global.

Una novela de suspense a tres tiempos: 1975, 1998 y 2008, acerca del asesinato de una joven de quince años en la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor (Harry Quebert, autor de una aclamada novela) y descubre que este tuvo una relación secreta con Nola Kellergan, cuyo cadaver poco después se encontrará enterrado en su jardín . Harry es entonces arrestado acusado de asesinato.

Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras busca demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz . La verdad solo llega al final de un largo, intrincado y apasionante recorrido.

La verdad sobre el caso Harry Quebert (Best Seller)

Hoy en Amazon por 10,40€ PVP en Fnac 10,40€ PVP en El Corte Inglés 10,40€ La desaparición de Stephanie Mailer Seiscientas cincuenta páginas que empiezan con la noche del 30 de julio de 1994. La apacible población de Orphea, en la región de los Hamptons, asiste a la gran apertura del festival de teatro. Pero el alcalde se retrasa… Mientras tanto, un hombre recorre las calles vacías buscando a su mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa del alcalde . Dentro, toda la familia ha sido asesinada.

Jesse Rosenberg y Derek Scott, dos jóvenes y brillantes policías de Nueva York, resuelven el caso. Pero veinte años más tarde, en la ceremonia de despedida de la policía a Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta: asegura que Dereck y Jesse se equivocaron de asesino a pesar de que la prueba estaba delante de sus ojos, y afirma poseer información clave. Días después, desaparece .

Así se inicia este colosal thriller, que avanza en el pasado y el presente a ritmo vertiginoso , sumando tramas, personajes, sorpresas y vueltas de tuerca, sacudiendo y precipitando al lector sin freno posible hacia el inesperado e inolvidable desenlace.

La desaparición de Stephanie Mailer (Best Seller)

PVP en Fnac 10,40€ Hoy en Amazon por 14,20€ PVP en El Corte Inglés 10,40€ El enigma de la habitación 622 Novela ganadora del Premio Internacional Alicante Noir y uno de los elegidos en nuestra lista de los mejores libros de 2020 . Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido.

Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental . No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir un buen libro.

¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Es la gran pregunta de este thriller diabólico, construido con la precisión de un reloj suizo. Joël Dicker nos lleva finalmente a su país natal para narrarnos una investigación policial en la que se mezclan un triángulo amoroso, juegos de poder, traiciones y envidias en una Suiza no tan tranquila, donde la verdad es muy distinta a todo lo que hayamos imaginado.

El enigma de la habitación 622 (Literaturas)

PVP en Fnac 12,30€ Hoy en Amazon por 21,75€ PVP en El Corte Inglés 21,75€ Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos de portada| @joeldicker

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com