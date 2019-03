Las críticas y la particular historia detrás del “saque sin rival” en un duelo de tenis que fue calificado como “antideportivo”

Entornointeligente.com / SANTIAGO.- Como “antideportivo” y “poco ético” fue calificado un punto que el esloveno Blaz Rola le ganó al francés Baptiste Crepatte , en la segunda ronda del Challenger de Shuhái , en China.

Cuando se disputaba el tercer y último set y el encuentro estaba igualado 5-5, Rola realizó una insólita jugada y sacó “sin rival”, en una acción que fue validada por el árbitro del partido. Noticias relacionadas Por qué y cuál será la función de Paul Capdeville en el equipo técnico de Christian Garin Cómo se forjó el sorpresivo vínculo que tiene a Massú trabajando con el tenista número 8 del mundo

La imagen del punto rápidamente dio la vuelta al mundo y le costó al esloveno recibir duras críticas del mundo del tenis, a pesar de que detrás de todo esto hay una particular historia que explica todo.

Resulta que momentos antes de que Rola sirviera, Crepatte se había enfrascado en una fuerte discusión con la jueza del encuentro , luego de que le corrigiera un punto.

El francés se enfadó tanto que en vez de jugar con normalida d prefirió no responder el saque de su rival en ese game, caminando sin sentido por el fondo de la cancha. Al ver esto, Rola sólo siguió jugando.

Dicha determinación terminó costándole caro a Crepatte, ya que finalmente perdió el partido por un estrecho marcador de 7-5, 6-7 (3) y 7-5. Tras el término del duelo, ambos jugadores tuvieron un duro cruce en la red, según consigna Infobae.

“Has actuado como un idiota durante todo el partido. No deberías poder jugar a tenis” , lanzó el tenista esloveno, a lo que el galo respondió: “No me hables ni me mires de esa forma. No eres nadie para decirme algo así”.

La ATP ahora podría sancionar a Crepatte, tal como lo ha hecho en otras ocasiones con tenistas que se niegan a seguir jugando o de plano abandonan un partido.

La imagen del polémico punto

