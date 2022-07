Las críticas del PS por votos oficialistas que no aprobaron infraestructura crítica: «Le dieron la espalda al Presidente»

Entornointeligente.com /

Diferentes reacciones dejó en el oficialismo el rechazo que sufrió este miércoles el veto presidencial ingresado por el Gobierno de Gabriel Boric al proyecto de infraestructura crítica , lo que terminó por echar por tierra la iniciativa.

El veto necesitaba 93 votos favorables y logró sólo 61, lo que ocurrió por el rechazo de la oposición, pero también porque 13 diputados de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no lo respaldaron.

Esta situación generó recriminaciones en el oficialismo, donde parlamentarios del Partido Socialista acusaron de «darle la espalda al Presidente» a los legisladores de la coalición que no dieron su voto a favor del veto.

Esa fue la postura, por ejemplo, del diputado PS Marcos Ilabaca, quien apoyó la iniciativa. «Hay algunos que prefieren hacerle un gallito político pequeño e inmaduro al Gobierno . Lo que hizo la derecha hoy día es una vergüenza. Una vergüenza no entregar mayores herramientas para que el gobierno pueda enfrentar con fuerza el narcotráfico y la delincuencia. Creo que en definitiva hoy es un día negro para la seguridad que no podemos además retrotraer», manifestó.

Sobre los diputados del sector que no apoyaron las modificaciones al proyecto, afirmó que «no es posible que un veto presentado por nuestro Presidente de la República sea rechazado. No es posible porque se le da la espalda al Presidente. El Presidente hoy día más que nunca requiere el apoyo de todos y todas y ahí tenemos que estar al lado de él apoyando en sus iniciativas».

Una mirada similar expresó su par Jaime Naranjo (PS), quien calificó el resultado como «lamentable» y aseguró que «los socialistas en estos meses hemos sido los más leales en las votaciones». «En estas decisiones difíciles se ve la lealtad con el gobierno. La lealtad no es sólo de palabra, se manifiesta mucho mejor en momentos difíciles. Una vez más algunos no tienen el compromiso de entender qué significa ser gobierno. Cuando se es gobierno se está en las buenas y en las malas. Para los aplausos y las pifias. Ojalá algunos adquieran la responsabilidad política de ser gobierno con seriedad», sostuvo.

En tanto, el diputado Raúl Leiv a (PS) también lamentó la situación ya que a su juicio «el proyecto era necesario y muy bien complementado, permitía resguardo de infraestructura crítica sin conculcar ninguna libertad individual, con límites claros a su ejercicio. Por otra parte, es un proyecto que fue aprobado hace un par de semanas por la misma Cámara y es inaceptable que no hayan apoyado una mejora planteada por el propio Presidente a través del veto. Al gobierno no sólo se le debe apoyar en proyectos populares, la lealtad se mide justamente en temas complejos como este, que entregaba nuevas herramientas para apoyar la seguridad, tema prioritario para nuestra sociedad».

Misma visión del legislador socialista Tomás de Rementería : «Me parece que es una irresponsabilidad (…) que se den el gustito ideológico de ir en contra del gobierno y rechazar un proyecto que era de toda importancia y donde el gobierno se había jugado el todo o nada con un veto firmado por el Presidente de la República, que lo habían puesto con suma urgencia (…) algunos diputados por razones que no logro entender y desconozco, tomen esa decisión en contra del Presidente, de sus ministros, del ministro Jackson, me parece que fue un acto de total deslealtad».

El legislador del mismo partido, Leonardo Soto, indicó que «es una gravísima señal de inestabilidad y división para nuestro gobierno que parte de la izquierda haya unido sus votos a toda la derecha para rechazar un proyecto de ley que el mismo gobierno había solicitado para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los chilenos».

Y su par Daniel Melo manifestó que «el PS ha sido completamente leal con el Presidente Boric y lo seguirá siendo. Uno esperaría que lo mismo hicieran los partidos que dan sustento al gobierno y lo respaldaran siempre, en las buenas y en las malas. En temas de seguridad debe existir una sola posición, velar por el orden público y entregar seguridad a la población».

«Rechacé el veto sustitutivo porque considero que las FF.AA. no son las destinadas a labores de Orden y Seguridad. Este proyecto es mas parecido a la propuesta de estado de excepción intermedio, que también fue rechazado y que no da garantías de soluciones de fondo» Matías Ramírez, diputado PC

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se sumó a los cuestionamientos y señaló que «yo entiendo que puedan haber diferencias, pero en esto hay que apoyar al Presidente Boric, no lo podemos dejar solo».

Mientras que Alejandra Placencia , del Partido Comunista, reconoció que «hay una crítica y una autocrítica que hay que hacerse», pero que «eso no excusa el hecho de que acá se está incurriendo en una irresponsabilidad respecto de la posibilidad de aplicar una medida intermedia que no es normalizar estados de excepción constitucional. Me parece que debiera existir una coordinación mejor entre el gobierno y sus bancadas parlamentarias, pero eso no excusa la responsabilidad que tienen sectores que se han llenado la boca hablando acerca de la seguridad de las personas. A la derecha no le interesa la seguridad de las personas. ¿Cómo votar prórrogas? Lo vamos a evaluar. Creo que acá tenemos que hacer una reflexión profunda sobre cómo estamos dando medidas de seguridad a la población y como el estado puede llegar con medias integrales también».

Por último, Eric Aedo , de la Democracia Cristiana, criticó a los legisladores oficialistas que votaron en contra o se abstuvieron. «Cuando uno es gobierno tiene que contar los votos con antelación (…) lamento que la derecha haya hecho justamente un punto político con la seguridad de las personas (…) pero también lamento que desde el gobierno y las fuerzas de gobierno, porque esa autocritica no la están haciendo, hubieron votos en contra y abstenciones», expresó.

«La solución no son los militares en la calle»

Si bien el PS en general apoyó el veto del gobierno, la diputada Emilia Nuyado, de origen mapuche, fue la única de esa colectividad que votó en contra. Según argumentó, «he votado siempre en contra de los estados de excepción y de infraestructura crítica porque la historia y la relación que ha tenido el Estado chileno con el pueblo mapuche ha sido de represión, de militarización y desde la propia formación del Estado chileno esta exclusión, esto de hacernos sentir personas de segunda clase, hace que finalmente nunca se haya generado un diálogo serio, seguro para avanzar en la restitución territorial, avanzar en un plan de inversión que pueda permitir el desarrollo de las comunidades del pueblo mapuche».

En el PC, en tanto, hubo una diputada que se abstuvo y 3 que votaron en contra del veto, entre ellos María Candelaria Acevedo. «He sostenido desde el momento que he votado los estados de excepción el condicionamiento de mi voto que espero que la solución a los problemas que se están dando en La Araucanía, provincia de Arauco y Biobío, no se solucionan con este tipo de acciones de parte del Gobierno. Ratifico mi posición con respecto a los estados de excepción, estaré votando en contra y a su vez hoy de la misma manera voté en contra de la infraestructura crítica. La solución no son los militares en la calle» , afirmó.

Otro que votó en contra de las modificaciones fue el diputado PC Matías Ramirez, quien aseguró que «rechacé el veto sustitutivo porque considero que las FF.AA. no son las destinadas a labores de Orden y Seguridad . Este proyecto es mas parecido a la propuesta de estado de excepción intermedio, que también fue rechazado y que no da garantías de soluciones de fondo».

«En conclusión, no se puede en ningún caso hablar de dar la espalda al gobierno, como plantea, toda vez que hemos pujado para dar un apoyo desde el Legislativo, pero en miras a una solución real y no cortoplacista. No podemos andar al son de la oposición, que ven como único camino el militarizar el paí s», puntualizó.

En tanto que Camila Musante, (IND-Comunes), quien se abstuvo en la votación, dijo que su decisión se debió a que «cuando legislemos, no sólo lo hagamos pensando en medidas a corto plazo sino considerando el futuro y en el legado que nuestras decisiones dejan en nuestra institucionalidad. Por eso, en miras hacia el largo plazo, me abstuve con la convicción de que el orden público en todo territorio chileno debe resguardarlo las fuerzas de orden y seguridad, es decir, Carabineros. No así FF.AA, las que tienen como deber prestar servicio a nuestro país en otras áreas». ¿Encontraste algún error? Avísanos

