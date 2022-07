Las críticas a Tony Boom tras decir que quiere formar parte de las hermanas Barboza, Sascha y Jessica (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

El influencer venezolano Tony Boom recibió cientos de críticas tras un video publicado en sus redes sociales imitando a Sascha Fitness. El también cantante criollo subió un clip en su cuenta de Instagram donde se mostró con una peluca rubia larga, blusa y un short corto, expresando en manera de broma a sus seguidores « La 3era Barboza, Cuidao @ [email protected] ″ y aunque las hermanas al parecer no han reaccionado al video, los internautas si y no les gustó lo que vieron.

Por este motivo, usuarios en redes sociales criticaron al también cantante y rechazaron « Pues las Barboza no se graban bailando y menos haciendo twerk, quisiera verle la cara a Sascha y Jessica cuando leyeron semejante cosa», «Le falta mucho, sobre todo elegancia», «Sobre todo la cuerpa», «Pensé que ya no pasaban el Miss Chocozuela», «No tiene espejo en su casa», «A Sascha y a Jessica no les cuelga nada entre las piernas».

View this post on Instagram

A post shared by tonnyboom (@tonnyboom)

VER TAMBIÉN ※ Daniella Navarro y Salvador Zerboni tuvieron un momento caliente en La Casa de Los Famosos 2 (+Video)

Seguidamente, el artista criollo no se aguantó las críticas de los seguidores y decidió contestar a quienes no les agradó su contenido, concluyendo «¿Tú qué crees que estás siguiendo aquí? ¿A la cuenta de Discovery Channel, National Geographic?. Que vayan a ver Discovery Kids, en mi casita hago lo que yo quiero, nunca te diria como vivir en la tuya».

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com