Las criticas a Román Lozinski tras hablar de Anna Vaccarella «La quiso en las buenas más nada, no aclares que oscurece» (+REACCIONES)

Entornointeligente.com /

El periodista criollo Román Lozinski se llevó nuevamente la ira de los internautas tras hablar de su divorcio de Anna Vaccarella. Cabe destacar que, recientemente en una entrevista con Viviana Gibelli y en compañía de su actual esposa Gauddy Velásquez, el locutor habló sobre su antiguo matrimonio con la también periodista y madre de sus dos morochas, librándose de toda la culpa que le habían echado por supuestamente dejar ‘abandonada’ a Anna tras superar el cáncer de linfoma.

En este caso, Román había comentado en la entrevista «Esa historia nos pertenece nada más a Anna, las morochas y a mí, y a nuestro entorno familiar. Pero sí debo decir, con cuánta ligereza se juzga sin conocer la historia sin saber lo que ocurrió» agregando que estuvo con la periodista durante toda su enfermedad y luego de meses que se recuperó tomaron la decisión de separarse como pareja ya que la relación se fracturó.

VER TAMBIÉN ※ Román Lozinski habla de su divorcio de Anna Vaccarella «Con cuánta ligereza se juzga sin conocer la historia» (+VIDEO)

Ahora bien, los internautas no tardaron en criticar al reconocido locutor y cuestionaron sus palabras, comentando en redes sociales «A veces la enfermedad te muestra quien está y no está», «No aclares que oscurece», «Éste la quiso solo en las buenas, Más nada», «Lo mismo hizo Luis Fonsi… Solo en las buenas, en las malas es donde se demuestra el verdadero amor», «No tienes excusa, a lo mejor lo que le causó su enfermedad fue tu infidelidad», «Tenias otra y punto la dejaste»,» Él estaba claro que no iba aguantar ese camino duro y de paso esperaba un desenlace peor así que ni modo diga lo que diga la abandonó y punto».

View this post on Instagram

A post shared by Gossipvzla (@gossipvzla_com)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com