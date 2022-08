Las criptomonedas arrancan agosto con bajas de hasta el 6%: ¿qué puede pasar con el precio?

Entornointeligente.com /

«El bitcoin es un ejemplo de un instrumento que está rindiendo bien y que, sin embargo, me cuesta asumir su justificación», comentó Craig Erlam, analista de Oanda. «Tiene toda la pinta de ser un rally de mercado bajista, como podemos ver en los mercados de renta variable, pero eso no significa que no tenga más recorrido», agregó.

¿Qué puede pasar con el precio? El analista afirma que la moneda digital «mostró mucha resistencia por debajo de los 20.000 dólares en algunos momentos en los que las condiciones distaban mucho de ser ideales, lo que puede proporcionar cierta confianza en que lo peor ha pasado, pero no estoy convencido de que sea así». » Es posible que este año se produzcan algunos sobresaltos en los mercados en general y las criptomonedas no serán inmunes a ellos», alertó.

«Aunque todavía queda camino por recorrer para recuperar las pérdidas del primer semestre, l os criptoactivos, como el bitcoin, están experimentando una pequeña recuperación «, indicó Simon Peters, analista de eToro.

«En cuanto a la actividad, vemos que continúa la sincronización con los mercados de valores. En julio, las acciones, especialmente las tecnológicas y otras de mayor riesgo, volvieron a subir. Gran parte de los efectos de la inflación y de las subidas de tipos parecen estar ya descontados, y los mercados se muestran optimistas respecto a los temores de recesión», concluyó.

Según reportó CriptoNoticias, uno de esos analistas es PlanB, el mismo del modelo stock-to-flow que ha sido muy cuestionado últimamente en el mundo bitcoiner. Para PlanB, de cara a agosto y septiembre, entra en juego el nivel de los u$s30.000 para el precio de BTC. Al menos, dice que no le «sorprendería» que se dé ese movimiento, como comentó en Twitter temprano este lunes 1 de agosto. Ya a mediados del mes pasado, el analista había previsto que julio cerraría sobre los 22.000 dólares por moneda, luego de que junio hubiera cerrado por debajo de la media móvil de 200 semanas. Ahora, julio cerró sobre los 23.000 dólares

Por su parte, el trader español Inmortal Crypto compartió también sus apreciaciones sobre el futuro de bitcoin a corto plazo. En su caso, se refirió no solo al escenario alcista (similar al que plantea PlanB) sino a uno bajista también. En cuanto al posible movimiento alcista, Inmortal identifica un rango posible entre los 25.000 y 27.000 dólares para el precio de bitcoin en agosto. Incluso, «quizá un poco más alto», agregó vía Twitter.

Sin embargo, el trader alertó que no se debe obviar la posibilidad de una nueva ruptura bajista. De hecho, consideró que si se baja de los u$s21.000 es probable que se vuelva a visitar la zona de los u$s17.000.

