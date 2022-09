Las controversias en las que se ha involucrado el embajador argentino Rafael Bielsa en sus dos años en Chile

Entornointeligente.com /

» La derecha dice cosas que no son ciertas , pero, a pesar de no ser ciertas se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso».

Estas palabras corresponden al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa , y tienen relación con el Plebiscito del pasado 4 de septiembre, donde el Rechazo obtuvo un arrollador triunfo.

Declaraciones que no cayeron nada de bien en Chile Vamos, que solicitaron a Cancillería citar al diplomático para manifestarle la molestia del sector político.

Sin embargo, esta no es la primera polémica que enfrenta el hermano del entrenador Marcelo Bielsa desde que en agosto del 2020 asumió en el cargo en el país.

Ya en ese entonces protagonizó una discusión con el ex ministro del Interior, Jorge Burgos , quien criticó públicamente la gestión del Presidente argentino Alberto Fernández, y de su vicepresidenta, Cristina Fernández.

La respuesta de Bielsa fue una carta a El Mercurio, la que tituló de «el comediante Burgos». En ella criticó lo poco «caballero» del ministro chileno por criticar a la «señora K».

Un año después, en octubre del 2021, se vio involucrado en el juicio contra el activista mapuche argentino Facundo Jones Huala , quien estaba detenido en Chile por un ataque incendiario ocurrido en Los Ríos. El embajador asistió a petición de la abogada del condenado, dijo la embajada en redes sociales, donde aseguraron que no pidieron su libertad. Esto provocó molestia en La Moneda y el propio Bielsa tuvo que salir a decir que él «nunca pidió la libertad condicional».

Luego, sus palabras apuntaron contra el ex candidato presidencial José Antonio Kast . «La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de derechos humanos, ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales, y que no teme decir su nombre», sostuvo en ese entonces.

Desde el Ejecutivo replicaron que «estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas».

Y ya este año, su blanco fue el antropólogo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar , quien antes había criticado la falta de libertad de prensa en Argentina. En una carta a La Tercera el embajador sostuvo que «estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com