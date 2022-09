Las contraofensivas de Ucrania en el sur y este permiten recuperar territorio

Entornointeligente.com /

Las contraofensivas de Ucrania en el sur y el este del país han permitido al Ejército ucraniano recuperar más de 700 kilómetros cuadrados de territorio ocupado por Rusia y retomar el control de más de una veintena de localidades, según aseguró hoy Kiev, donde el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció 2.700 millones de dólares en nuevas ayudas económicas y militares.

«En general, nuestras tropas en direcciones separadas penetraron de 2 a varias decenas de kilómetros de profundidad en las defensas del enemigo. Se liberaron varias localidades» , dijo el vicejefe del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor General, general de brigada, Oleksiy Grómov.

Victorious Ukrainian soldiers travelling through the recently recaptured city of Balakliya.

Ukrainian civilians can be seen greeting their liberators with Ukrainian flags they've obviously been saving for the occasion…🇺🇦 pic.twitter.com/ulYO0v3Gke

— Jimmy (@JimmySecUK) September 8, 2022 DE SUR A ESTE «El área total del territorio que volvió al control de Ucrania en Járkov y la dirección sur es de más de 700 kilómetros cuadrados», añadió en una rueda de prensa telemática.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, recordó que las hostilidades activas de la guerra de Rusia en Ucrania se extienden a lo largo de 1.300 kilómetros de un frente total de 2.500 kilómetros y que los combates tienen lugar en «todas partes».

«Si hablamos del sur, del este, tenemos un operativo en marcha que cubre todo un conjunto de medidas: parte de las cuales son de naturaleza ofensiva, parte de carácter defensiva. Por lo tanto, es una (estrategia) multifacética», explicó.

«Sí, tenemos ciertos éxitos, hemos disuadido al enemigo» , añadió.

Rusia, que intenta minimizar y desacreditar las contraofensivas en el sur y en el este, aseguró hoy que las acciones de contaataque ucranianas en el sur no avanzan por las grandes pérdidas en las filas del enemigo, según el portavoz castrense, Ígor Konashénkov.

La portavoz rusa de Exteriores, María Zajárova, añadió que, pese a ello Kiev «vuelve a dar órdenes de asalto a unidades rusas y de la milicia popular de Donetsk, esta vez en la línea de contacto en la región de Járkov».

Allí, las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional han liberado de la ocupación rusa más de 20 localidades, tras adentrarse en la defensa de las tropas rusas a una profundidad de hasta 50 kilómetros, según Grómov.

Las tropas ucranianas ya hicieron retroceder en mayo pasado parcialmente a las fuerzas enemigas hacia la frontera de su país en la misma provincia, en la que Rusia nunca llegó a tomar la ciudad de Járkov, la segunda del país.

Balakliya has been liberated pic.twitter.com/I5A4ExOA9Z

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 8, 2022 EFECTO SORPRESA Pero en la operación de ahora, que fue lanzada esta semana, el Ejército ucraniano se ha aprovechado del hecho de que todos los ojos -sobre todo los rusos- estaban mirando a la contraofensiva en el sur, donde Ucrania ha liberado al menos dos localidades.

Según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las Fuerzas Armadas de Ucrania «probablemente aprovechan la reubicación de las tropas rusas» al eje sur y la región de Donetsk para efectuar una contraofensiva «oportunista pero altamente efectiva» en la provincia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, adelantó horas antes que había «buenas noticias» en Járkov, donde en algunas localidades «regresa la bandera» ucraniana, azul y amarilla.

El lunes también aseguró que en el sur se liberaron dos localidades.

Ni él ni el Estado Mayor General revelaron los nombres de las aldeas reconquistadas, pero el ISW afirmó en su análisis de hoy que la contraofensiva en Járkov se centra en el sureste.

Según la agencia UNIAN, las fuerzas especiales del batallón «Campo salvaje» colgaron un vídeo en la aldea de Nova Husarivka. El medio ucraniano Strana afirmó además que las tropas entraron en Balakliyia, según residentes locales.

Imágenes de geolocalización también apuntarían a la toma de control de Verbivka, según el ISW.

Según este centro de estudios, las fuerzas ucranianas avanzan al norte de Izium hacia Kupiansk y en el noreste en torno a Balakliya, Verbivka, Yakovenkove, Volokhiv Yar y Shevchenkove.

The Ukrainian flag is raised above Borshchivka, a village near Balakliya, where the Ukrainian counteroffensive is gaining ground

📽️ https://t.co/AKC4J6r9Pj pic.twitter.com/1qUtIKGBhI

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 8, 2022 NUEVA AYUDA MILITAR Y FINANCIERA En opinión de Zajárova, los pasos de Ucrania buscan convencer a sus socios de aumentar los suministros de armamento, y «en primer lugar, de armas ofensivas modernas con las que Kiev espera, como dicen allí, lograr una victoria en el campo de batalla».

Desde la base militar de EEUU en Ramstein, en Alemania, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció en el grupo de contacto de apoyo a la defensa de Ucrania una nueva partida de 675 millones de dólares en armas, municiones y equipo militar para el país.

Además, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, que efectuó hoy una visita no anunciada a la capital ucraniana, explicó que ya se notificó al Congreso estadounidense otros 2.200 millones de dólares en inversiones a largo plazo para reforzar la seguridad de Ucrania y la de 18 vecinos.

«Los extraordinarios defensores de primera línea de Ucrania continúan luchando valientemente por la libertad de su país, y el presidente (estadounidense. Joe) Biden ha dejado claro que apoyaremos al pueblo de Ucrania durante el tiempo que sea necesario» , recalcó.

Este mensaje lo reiteró en Kiev a Zelenski, quien a su vez agradeció Blinken y a Biden, así como al Congreso de EEUU la asistencia financiera a la economía y el Ejército del país.

«Son señales muy importantes de que EEUU está de nuestro lado. Para nosotros es una garantía de que podemos recuperar nuestros territorios, nuestra tierra», indicó el mandatario.

🇷🇺🔥🇺🇦 #Rusia vs #Ucrania ※ Día 197 ※ Los ucranianos están moviéndose con cierta impunidad. Hemos visto emboscadas, por supuesto, y algunos combates, pero han logrado una superioridad local de fuerzas en #Kharkiv que parece bastante apabullante (sigue). pic.twitter.com/ZJo5LrHQ1d

— Revista Ejércitos (@REjercitos) September 8, 2022 PROGRESOS EN DONETSK La operación militar ucraniana para recuperar territorio ocupado por Rusia se extiende también a la región de Donetsk, en el Donbás, donde aún controla aproximadamente un 45 % del territorio y donde en las últimas semanas el frente se había estabilizado.

De acuerdo con Grómov, el Ejército avanzó en la región de Donetsk -dos y tres kilómetros de profundidad en las direcciones de Kramatorsk y Sloviansk, respectivamente- en lo que son los dos principales bastiones de Kiev en esta provincia prorrusa.

Grómov confirmó que en esta zona del país se liberó la aldea de Ozerne, entre Sloviansk y Síversk. EFE

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com