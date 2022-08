Las Condes lanza plan para acortar tiempo de semáforos con el fin de prevenir delitos

Entornointeligente.com /

Entre las 20:00 y las 23:59 horas es el horario en donde más robos violentos de vehículo ocurren, según cifras de Carabineros. Además, los mismos datos muestran un aumento de un 110% de este tipo de delitos este año con respecto al mismo periodo del año pasado.

Es debido a esto que la Municipalidad de Las Condes presentó el plan «Semáforos Más Seguros» que lo que busca es intervenirlos con el fin de reducir su ciclo para disminuir el tiempo en que los autos están detenidos y de esa manera prevenir este tipo de delitos.

Esta medida comenzará a regir este lunes 22, y será todas las noches a desde las 21:00 hasta las 6:30 horas . Se intervendrán ocho cruces semaforizados en cinco ejes particulares en los cuales se identifican delitos: Apoquindo, Américo Vespucio, Colón, Isidora Goyenechea y Vitacura.

«Muchos vecinos me han planteado que el temor de manejar de noche es mayor que en el día. Sobre todo, mujeres que al llegar a un semáforo en rojo reducen la velocidad para no tener que detenerse o prefieren pasar con luz roja que estar detenidas. No permitiremos que esto siga ocurriendo», dijo la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñaloza.

Desde la municipalidad recalcaron que cada semáforo deberá ser evaluado de manera particular para que la medida no afecte la seguridad de los automovilistas o transeúntes. Este trabajo se hace de manera coordinada con la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) . Según la opinión de expertos 20 segundos pueden marcar la diferencia entre que ocurra o no un delito.

Además, desde el municipio indican que los delitos más comunes en las intersecciones son el robo de especies de vehículos, robo de vehículos o bicicletas y robos con intimidación o violencia.

«Buscamos soluciones concretas y firmes contra los delincuentes. Esta medida preventiva solo requiere de voluntad y coordinación y será una herramienta más para combatir los delitos. Hacemos un llamado a que más comunas se unan a esta iniciativa porque unos segundos pueden hacer la diferencia», finalizó la edil ¿Encontraste algún error? Avísanos

