Las complejidades, los pendientes y las polémicas de la designación de embajadores del Gobierno

«El Presidente Gabriel Boric ha seguido el compromiso de campaña», dijo la semana pasada la ministra de RR.EE., Antonia Urrejola, ante la comisión de RR.EE. del Senado, respondiendo de ese modo a las críticas de la oposición por la serie de problemas ocurridos con las nominaciones políticas del Gobierno en cargos diplomáticos.

En esa ocasión, la canciller abordó el tema tras ser emplazada por el senador de la UDI, Iván Moreira , quien manifestó su preocupación al respecto, recordando que el jefe de Estado prometió «que la gente iba a estar en sus cargos por su capacidad, que se iba a seguir con esta política y que cada día sean menos las embajadas políticas»,

» Aquí el Gobierno no está haciendo lo que prometió hacer y no me voy a quedar en el caso de Barcelona», añadió, en referencia a la polémica que generó la designación del cineasta Germán Berger como agregado cultural en España, apuntando a la importancia de ser «consecuentes con el discurso y con lo que se hace».

En respuesta, Urrejola le señaló que se ha respetado «la práctica de los gobiernos en los últimos años, en relación a que los nombramientos políticos no excedan del 20% de los nombramientos de carrera. Hasta la fecha, nosotros tenemos 13 nombramientos políticos , hay 4 que están pendientes y esos van a ser los únicos».

«Es decir, estamos hablando de 17 de un universo total de 93 embajadas «, subrayó, junto con recalcar que «hemos nombrado 18 embajadores de carrera también en lugares que son muy importantes para el Gobierno. Entendemos la importancia de la carrera funcionaria, entones, me parece importante aclarar las cifras», enfatizó.

Sin embargo, pese a la baja cantidad de nominaciones políticas, una buena cantidad de ellas ha sido objeto de reproches, ya sea por las dudas que surgieron por la idoneidad de algunos designados para el cargo, como ocurrió en Argentina, o el nexo de amistad del jefe de Estado con los escogidos, en el caso de España o Brasil.

Los países elegidos por Boric El hecho de ubicar a embajadores políticos en algunas naciones da cuenta, en general, de la importancia que el gobernante de turno le desea dar a las relaciones bilaterales con el país u organismo multilateral de destino. Para Boric, la lista incluye a potencias y sobre todo a países latinoamericanos.

Entre quienes ya recibieron el beneplácito para ejercer está la representante de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa , cuya postulación fue criticada desde la oposición por la escasa experiencia diplomática de la ex presidenta de la CUT. Sin embargo, los últimos reportes dan cuenta de una buena evaluación de su gestión en Buenos Aires.

Otra nominación que fue objeto de críticas fue la de la ex candidata presidencial del PS, Paula Narváez, quien se convirtió en embajadora de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York. Su asunción al cargo motivó reproches de quienes consideraron que su postulación fue un «premio de consuelo» para la ex ministra.

Un nombre que concitó respaldo transversal fue el del ex canciller Juan Gabriel Valdés (PS) , quien fue designado como representante ante EE.UU., cargo que ya desempeñó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Lo mismo ocurrió con el ex diputado Tucapel Jiménez (PPD) en Suecia, país con el que tiene estrecho contacto.

En la misma categoría quedó la embajadora en Cuba, Patricia Esquenazi, su par ante la Organización Mundial de Comercio, Sofia Boza, el representante ante la OCDE en Paris, Francisco Saffie , y la embajadora ante las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, Claudia Fuentes, quienes tienen experiencia internacional.

Ese no fue el caso de la embajadora en Alemania, Magdalena Atria , y su par en Reino Unido, Susana Herrera . En el segundo específicamente por carecer de experiencia diplomática, además de las críticas que recibió por llegar al cargo tras las presiones realizadas por el FRVS.

En tanto, la nominación de Javier Velasco en España y la de Sebastián Kraljevic ante la Organización de Estados Americanos (OEA), también fue reprochada por la cercanía personal de ambos con Boric. Con el primero son amigos de larga data, mientras el segundo fue uno de los estrategas de su campaña presidencial.

En total, hay cuatro designaciones políticas pendientes. En México, ha trascendido el nombre de la ex presidenta de la Convención, Elisa Loncon, como una de las cartas; mientras, en Colombia, la Cancillería está a la espera de la próxima asunción de Gustavo Petro en ese país. ¿El candidato? Sería el ex diputado Gabriel Ascencio.

Otro país en el que Chile aún no tiene embajador es en Brasil, donde Boric nominó al ex secretario general de RD, Sebastián Depolo, quien no ha recibido el beneplácito de parte del gobierno de Jair Bolsonaro. La espera ha complicado al Ejecutivo, donde esperan un eventual cambio de gobierno en ese país para su arribo a Brasilia.

Finalmente, está el caso de China, donde Boric nominó al abogado Andreas Pierotic . El jurista recibió el agreement rápidamente y se aprestaba a viajar a Beijing la próxima semana, pero la aparición de denuncias en su contra y su vínculo comercial con el ex yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich, terminaron por frustrar su nominación.

Embajadores de carrera Tras asumir el poder, el Presidente Boric también ha dado curso a designaciones de embajadores de carrera en zonas clave para la política exterior nacional. Entre ellos, está el representante en Perú, Óscar Fuentes Lira , y su par Fernando Velasco Parada , quien estará a cargo del Consulado General de Chile en Bolivia.

Asimismo, ascendió a Manahi Pakarati como Directora General del Ceremonial y Protocolo, designó a Carola Muñoz Oliva como Jefa de Gabinete de la ministra Urrejola, a Alex Wetzig en la Secretaria General de Política Exterior, y a Patricio Díaz Broughton , como Director de la División de Medio Oriente y África.

La lista incluye también a diplomáticos como María Soledad Morales , quien asumirá en El Salvador, y otros funcionarios de carrera como Alejandro Sfeir, Luis Felipe Artal, Beatriz de la Fuente, Camila Márquez, Marina Teitelboim, Abraham Quezada, Axel Cabrera, Rodrigo Hume, René Ruidíaz, Patricia Araya, Aylin Joo Liem y Jaime Moscoso.

