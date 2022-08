Las claves: Gustavo Petro, ¿el presidente del cambio en Colombia?

Entornointeligente.com /

Empieza un nuevo capítulo en la historia de Colombia. Durante los próximos cuatro años, Gustavo Petro estará al frente del Gobierno. Él mismo afirmó que llega con aires de cambio para dar voz a los que, según él, no estaban siendo escuchados. «Tenemos primero que superar la premodernidad y el feudalismo en Colombia, así como los nuevos esclavismos y la nueva esclavitud», dijo Petro tras conocerse su victoria electoral el 19 de junio de 2022.

Insertar share Gustavo Petro, ¿el presidente del cambio en Colombia? Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:05:45 0:00 Descargar 240p | 16,2MB 360p | 24,7MB 480p | 42,9MB 720p | 87,9MB 1080p | 117,1MB El programa de Gustavo Petro El programa de gobierno de Petro se basa en cinco puntos básicos enfocados en un política socialista.

Mayor visibilidad de las mujeres. De hecho, se espera que las mujeres ocupen el 50 por ciento de los cargos públicos en todos los niveles. También ha prometido un plan integral contra el feminicidio y la despenalización del aborto, entre otras cosas. La lucha contra el cambio climático, buscando un modelo en pro de la naturaleza y no de los intereses económicos. Una economía productiva. Se impulsará una política urbana que combata la segregación social y espacial con la construcción de ciudades verdes, humanas, incluyentes y productivas. Una sociedad con plenos derechos para sus ciudadanos. Especialmente entre los más jóvenes. Se fortalecerá el sistema educativo público desde la primera infancia hasta la juventud. También, garantizará el primer empleo a los jóvenes, eliminará el servicio militar obligatorio, respetará la objeción de conciencia y los derechos de la comunidad LGBTQ. Democratización del Estado con una reforma progresiva de las Fuerzas Armadas, enfocada en el bienestar y la educación de sus integrantes. Se castigará con severidad la violencia de género en el país. Petro llegó al poder con el 50,4% de los votos frente al 47,3% de su oponente, Rodolfo Hernández, mostrando una profunda división entre la derecha y la izquierda en la sociedad colombiana.

Los sectores más conservadores, contrarios a las ideas de Gustavo Petro, no ven con buenos ojos estos proyectos de cambio. «No creemos lo que está diciendo. Creemos que él [Petro] está haciendo una farsa total. Va a llevar a un gobierno democrático a un gobierno en dictadura, un gobierno socialista y criminal. Y esa es la preocupación que tenemos todos en este momento», dijo Fabio A. Andrade, fundador de la red «Colombia Habla!», a la Voz de América .

Algunos actores conservadores aseguran que Petro es cercano a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres países de la región sumidos en una grave crisis socioeconómica y cuyos gobiernos han sido señalados por violaciones a los derechos humanos. Pero desde las filas de izquierda afines a los ideales del nuevo presidente de Colombia aseguran que son argumentos con bases falsas. «Lo que vemos es el mismo discurso de siempre. Lo mismo pasa en Brasil, en Ecuador, en Perú, es decir, en todos los países donde están pidiendo un cambio. Siempre se presenta esta misma historia, este tipo de ‘fake news’ (noticias falsas), que se ha hecho tan prevalente en los últimos tiempos», dijo Carlos Naranjo, promotor de la campaña de Pacto Histórico – de la cual formaba parte Petro- en Florida.

¿Cómo serán las relaciones entre EEUU y Colombia? Pero tanto los seguidores de Petro como sus adversarios miran hacia Estados Unidos, que podría perder su principal aliado en la región. El nuevo presidente de Colombia aseguró que quiere hablar con la Casa Blanca para abordar, sobretodo, el cambio climático. «Llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi en ningún otro país, gases efecto invernadero y que aquí asumimos con nuestra selva amazónica», dijo Petro hace unas semanas. Sin embargo, el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia aún es una incógnita. Y las opiniones, de un lado y otro, también son diversas. «Hubo una comunicación casi que inmediata después de las elecciones. Hubo un alineamiento porque son políticas muy similares, políticas que tienen que ver con el cambio climático, la política energética, la política de derechos humanos», comentó Naranjo. «Reconocemos que esta administración demócrata en estos momentos está afín a una izquierda, a un cambio en Colombia en este sentido», dijo Andrade. El gobierno de Estados Unidos aseguró que está dispuestos a mantener fuertes lazos con Colombia para construir un hemisferio más democrático y más equitativo.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com