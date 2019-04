Las canciones que Pastor López dedicó a Medellín

Entornointeligente.com / “Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín” Se escucha cantar cada diciembre a Pastor López en ‘A Medellín’, el cantante colombo-venezolano que falleció a las 7:45 de la noche de este viernes tras permanecer internado en la Clínica Norte de Cúcuta. El “Indio Pastor”, como era conocido, ingresó al centro médico desde el pasado martes por dolor de cabeza, mareo y somnolencia. El equipo médico de la Clínica, informó en un comunicado que el cantante se mantenía cuidados intensivos en estado de coma con “pronóstico muy reservado”. López fue y, con seguridad, será un referente de la música navideña. Sus canciones trascendieron generaciones y suenan sin parar cada mes de diciembre. Entre sus éxitos más reconocidos está el hijo ausente, fue por una cerveza y traicionera, entre una larga lista. Gran parte de su carrera la vivió en Colombia, con su agrupación y acompañando a otros grandes artistas como Nelson Henríquez, también venezolano, o Aníbal Velásquez. No es la única canción Entre la larga lista de canciones de López, hay varias que fueron inspiradas por la ciudad. En ‘A Medellín’ dice: “yo no sé qué pasa pero lo cierto es que cuando voy me siento en mi casa, soy muy feliz. Lo juro por Dios”. En otro tema, que se llama ‘Mi Medellín’ agradeece y bendice al Valle de Aburrá. “Hoy te quiero dedicar mi Valle de Aburrá un tributo sincero tienes la grandeza celestial la imponencia del mar y eres tierra de pioneros Mi Medellín del alma, cuna de los arrieros oradores del alba que ilumina este suelo” Así como a las caleñas, López hizo un reconocimiento a la belleza de las mujeres antioqueñas.LINK ORIGINAL: El Colombiano

