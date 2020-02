Las canciones nominadas a los Oscar 2020

Entornointeligente.com /

MÁS INFORMACIÓN ‘Stand Up’, el himno por los derechos civiles en la carrera hacia los Oscar ESPECIAL Toda la información de los Oscar Todos los años hay mucha calidad musical entre las canciones nominadas para el Osca r. Un premio que han ganado artistas de la talla de Bob Dylan, Bruce Springsteen, Lady Gaga, Adele y Jorge Drexler, entre otros. En esta edición, compiten cinco canciones muy dispares.

I Can’t Let You Throw Yourself – Toy Story 4. Randy Newman es un retratista de la vida de Los Angeles, un letrista de primer nivel del pop californiano, pero desde hace ya unos lustros su faceta como compositor de canciones para Pixar es de sobra conocida. Ostenta dos Oscar y 15 nominaciones a las estatuillas por esta labor. Esta última composición vuelve a ser por el tema principal de la saga Toy Story. I Can’t Let You Throw Yourself Away va en la línea de sus trabajos anteriores.

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman. La película biográfica sobre Elton John tenía que llevar una canción del pianista británico. Elton John pone la música y Bernie Taupin, fiel colaborador de John, se encarga de la letra. Un tema que refleja la efusividad de las canciones más vivas de un creador que es toda una institución del pop-rock de todos los tiempos.

I’m Standing With You – Breakthrough. Diane Warren es una de las compositoras más exitosas del mundo del cine, donde lleva muchos años poniendo música para muchas películas. Algunas de sus composiciones han sido cantadas por Cher, Céline Dion, Aerosmith y Toni Braxton, entre otros.

Into The Unknown – Frozen II. Anderson-Lopez y Lopez estuvieron detrás del gran éxito de las canciones de Frozen . No lo tenían fácil para esta ocasión, pero repitieron sus papeles con el fin de conseguir un tema para un momento esencial en Elsa, protagonista de Frozen . Con claves parecidas a la primera película, Into the Unknown fue recibida con buenas críticas.

Stand Up – Harriet. Puede ser la gran sorpresa para llevarse el Oscar, aún compitiendo con pesos pesados como Elton John, Randy Newman y Diane Warren. La actriz y cantante Cynthia Erivo, conocida por su interpretación de Celie en la obra El color púrpura por la que ganó un premio Tony, se alía con Joshuah Brian Campbell para crear una canción con un potente crescendo . Una plegaria con toques góspel por los derechos civiles.

Se adhiere a los criterios de Más información > Compartir en Facebook Compartir en Twitter Otros Cerrar Compartir en Linkedin Compartir en Pinterest

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com