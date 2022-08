Las cafeteras más bonitas para afrontar las mañanas de vuelta a la rutina

Entornointeligente.com /

Algunas de nosotras nos confesamos adictas al café y muchas en particular, usamos regularmente como excusa eso de »no soy persona hasta que no me tomo el primer sorbo de café ». Tanto si es tu caso mo si no, contar con una cafetera bonita y decorativa (además de eficiente) es algo que no viene nunca mal.

En Trendencias En ningún sitio como en casa: cafeteras superautomáticas con las que disfrutar de tu bebida favorita Y es que no importa si es de goteo, de estilo italiano tradicional o incluso francesa (para las más pacientes), estas siete cafetera fichadas en El Corte Inglés o Amazon son tan bonitas que solo hay que elegir la que más se adapte a nuestro estilo de vida.

Cafeteras de goteo Las cafeteras de goteo son una elección ideal para las amantes del café al estilo americano y con estas dos opciones podemos sentirnos como Lorelai Gilmore, solo nos falta la taza gigante y Luke sirviendo claro…

La primera de nuestras opciones de inspiración vintage no podía ser de otra marca que no fuera Smeg , está disponible en acero y color rojo rebajada en Amazon por 199 179 euros.

Smeg DCF02RDEU DCF02RDEU/PGAU/WHAU/CRAU/PBAU/SSAU Cafetera de filtro, acero

PVP en Amazon 179,10€ Más económica es esta Ariete Vintage en color verde, con un marcado estilo años 50s que no puede ser más ideal y que encontramos en El Corte Inglés por 89,90 euros.

Cafetera de Goteo 1342/04 Ariete Vintage Verde

PVP en El Corte Inglés 89,90€ Cafeteras Express Los que adoramos el café, sabemos la importancia de invertir en una buena cafetera, pero a veces, el presupuesto no nos alcanza para hacernos con una súperautomática (la forma más cercana a preparar café profesional en casa).

Pero eso no significa que tengamos que renunciar a un buen café espresso en casa, siempre podemos optar por elegir una de las cafeteras expresso manuales que podemos encontrar en el mercado.

Las que adoramos el estilo retro (pero no podemos hacernos con una smeg) encontrará en esta Ikohs el modelo de cafetera espresso perfecto, un diseño en varios colores a elegir, inspirado en la decoración de mitad del siglo pasado.

Cuenta con 15 bares de presión y 1100 W de potencia que le permiten preparar espressos o cappucinos a nivel profesional. Además, de un vaporizador orientable para calentar leche, agua o general espuma. El depósito de agua tiene una capacidad de 1,5 litros y en la parte superior dispone de espacio para calentar las tazas mientras preparamos el café. El precio en Amazon es por 105,83 euros.

CREATE / THERA RETRO / Cafetera Express Rojo y Plata / Café molido y monodosis ESE, Cafetera semiautomática con una bomba de presión de 15 bares y 1100W de potencia, acabado brillo

PVP en Amazon 105,83€ Otro diseño de Create es esta cafetera en dos colores a elegir, semiautomática con 20 bares de presión y depósito extraíble de 1,5 litros. Su potencia de 1250W nos permite preparar deliciosos capuccinos, latte o espresso por 199,93 176,42 euros.

CREATE / THERA MATT PRO / Cafetera Express semiautomática Crema / 20 bares de Presión – Depósito de Leche y Agua Extraíble 1,5 L – Potencia 1250W – Café Espresso, Latte o Cappuccino

PVP en Amazon 176,52€ Otro diseño de estilo vintage, esta De’Longhi espresso manual modelo Icona Vintage que tiene doble funcionamiento: mezcla o cápsulas. Además, promete una crema suave pero intensa y la podemos encontrar rebajada hoy en El Corte Inglés por 209,90 159 euros.

Cafetera de bomba tradicional Icona Vintage ECOV311.GR

PVP en El Corte Inglés 159,00€ Cafetera italiana Cuando hablamos de cafeteras es inevitable pensar en el estilo italiano y en su clásico diseño para preparar el espresso de forma tradicional. Y es que, las cafeteras italianas tipo moka son un pequeño gadget que con agua hervida y presión al fuego, es capaz de elaborar en minutos el café más delicioso.

Su diseño tradicionalmente se compone de un sencillo mecanismo dividido en dos piezas: en la base encontramos el filtro metálico para el café y el espacio reservado para el agua, la parte superior tiene un asa para cogerla sin quemarnos. Esta versión de cafetera Moka en color verde agua que combina su cuerpo redondeado en metal con detalles de madera como el mango para darle un aspecto vintage súper apetecible.

Una compra ideal si queremos dejar a la vista esta cafetera ya que la utilizamos generalmente a diario y necesitamos tenerla a mano. Su estilo además de bonito resulta práctico porque es capaz de elaborar café para hasta seis tazas en total (gracias a su capacidad de 300ml). Disponible por 38,99 euros.

Rsoamy Máquina de café, cafetera Italiana de Filtro Moka Espresso de Aluminio (6 Tazas, 300 ml)

PVP en Amazon 38,99€ Cafetera de prensa francesa Las cafeteras francesas son de la opcion ideal a tener en cuenta si nuestro presupuesto es limitado y buscamos un café suave pero no queremos renunciar a al aroma (además, no necesitamos ponerla en el fuego, por lo que ahorramos en la factura de la luz).

En Trendencias Cafeteras de cápsulas ideales para preparar un café en cuestión de segundos (sin ensuciar la cocina) En este caso fichamos este modelo de estilo vintage , en cerámica gres y acero inoxidable color verde -aunque existen más colores disponibles- firmado por Le Creuset, con una capacidad de un litro. Una opción no apta para todos los bolsillos pero que merece como un elemento decorativo más en la cocina.Por 65 euros.

Le Creuset 91028200426000 Bowl, Stoneware, Palm

PVP en Amazon 65,00€ Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena No solo capazos: seis bolsos ideales para llevar todo lo que necesitamos a la playa o la piscina Recuerda que puedes seguir ahorrando cada día con los cupones descuento de Amazon

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | Unsplash, Amazon, El Corte Inglés.

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com