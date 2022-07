Las Bricomiles, los enemigos de la Patria y las informaciones de la selva del Darién

Entornointeligente.com /

1.- El Tren de Aragua… Reseñan los medios de comunicación, apoyados en una publicación del Diario El Tiempo de Bogotá, que tras las investigaciones realizadas por la Policía Metropolitana y la dirección de las fiscalías de la capital de Colombia, sobre las personas halladas embolsadas y torturadas en varios puntos de la ciudad, algunos de esos crímenes se podrían atribuir al grupo delincuencial venezolano «Tren de Aragua».

Y eso tiene mucho asidero. Recordemos la complicidad entre los narcoparacos Juan Guaidó (del grupo paramilitar Los Rastrojos) y del narcoparaco Iván Duque (de los paramilitares de Alvaro Uribe Vélez), en la contratación y el entrenamiento de sicarios en territorio colombiano, para atacar a Venezuela por la frontera. De esa manera no se descarta que, en esas vandálicas acciones, grupos criminales venezolanos se hayan quedado en el vecino país para cometer sus fechorías. De hecho, las autoridades colombianas anunciaron después la desarticulación de una red presuntamente perteneciente al «Tren de Aragua».

2.- Venezuela productiva… Por eso los ataques contra Venezuela. Esta es una de las realidades que la derecha criminal no quiere que se sepa, pero no puede evitarlo: El ministro de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, dijo que, tras la reactivación de la economía diversificada, su despacho, conjuntamente con el ministerio de Ciencia y Tecnología, se trazaron elevar la producción del mejor cacao del mundo a 30 mil toneladas anuales.

Y para ello proporcionaron adecuados y oportunos incentivos. El presidente Nicolás Maduro anunció la exoneración de impuestos para la exportación de ese producto, y ordenó la prohibición de la introducción, propagación y cultivo de origen no venezolano con el fin de proteger la genética criolla.

3.- El Papa Francisco… De ese odio que exterioriza la canalla mediática no se salva ni el Sumo Pontífice. Dio una entrevista a las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alazraki por el canal de streaming ViX, de Noticias Univisión, y a veces da hasta risa ver cómo de toda la conversación solo tomaron para titular la frase: «El papa Francisco confesó tener una relación humana con Raúl Castro y resaltó su cercanía con Cuba».

La frustración de esos medios de comunicación social al servicio de la derecha fascista los dejó en el pasado. Creen que el mundo no sabe del heroísmo, de la valentía y la dignidad de Cuba, de la perversión criminal del imperio norteamericano en su contra, sin embargo, ahí está de pie el pueblo de Fidel, Raúl y Díaz- Canel, indoblegable, firme, con la cara bien en alto.

El Santo Padre agregó sobre tales medios: «Ciertos grupos muy ideologizados se dedican a ideologizar a otros. A veces no saben distinguir lo que es el comunismo de lo que es el nazismo, de lo que es el populismo, de lo que es un popularismo. Cuando me acusan de comunismo digo: ‘Qué trasnochado está esto’».

4-. Desespero opositor… La canalla mediática en su odio comienza a publicar noticias nuevas con viejos argumentos, obviamente para no claudicar en sus agresiones a la revolución bolivariana. Para ello apela a opositores u opositoras al servicio de la derecha extremista. Generalmente es gente que está al frente de organizaciones o instituciones financiadas o que reciben órdenes expresas del imperio norteamericano.

Ahora, Liliana Ortega, directora de algo que llaman Cofavic, denuncia que más de 200 ataques contra activistas de derechos humanos fueron documentados en Venezuela en 2021, los cuales incluyeron detenciones arbitrarias y allanamientos.

Que haga una sumatoria de las «oenegés» que se han llenado de dólares con los intentos de golpes de estado en nuestro país. Que calcule el dinero que les quedó a estas organizaciones hamponiles con el financiamiento a las guarimbas. Que digan cuánta plata recibían, a través de esas «oenegés», los cabecillas de las pandillas terroristas Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática.

5.- Las Bricomiles… El presidente Nicolás Maduro Moros ordenó crear las Brigadas Comunitarias Militares para la Salud y la Educación (BRICOMILES), que se despliegan en todo el territorio nacional para atender las denuncias presentadas a través del 1×10 del Buen Gobierno.

Hasta el momento de redactar esta nota, se habían conformado 11.005 en los centros de salud y 23.832 en las instalaciones educativas en perfecta unión cívico militar. Siempre nuestro máximo líder de la revolución bolivariana pensando en la gente, gobernando por y para el pueblo, de allí mi apoyo incondicional hacia el camarada Presidente.

Lo más importante de estas brigadas, es que se centran básicamente en la rehabilitación de la infraestructura de educación y salud, dos áreas en las que realmente existen serias dificultades en Venezuela. En Zulia, por lo menos, la situación de los hospitales sigue siendo grave.

Sin embargo, Maduro instó a reparar las instituciones asistenciales al 100% y a garantizar una atención total. «No puede haber un solo ambulatorio sin médicos, sin enfermeras y sin medicinas. Todos deben estar cubiertos», dijo.

Y se aferró a la gente, su gente. «Cuando haya un problema que ustedes crean que no tiene solución, convoquen al pueblo y ustedes verán que surge la solución. Confiemos siempre en el pueblo, en las peores circunstancias, y busquemos siempre su apoyo», sostuvo.

El llamado es, en consecuencia, a mantener máxima supervisión y evaluación, que cada quien cumpla con su trabajo. Por eso, felicito la reunión de nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, con los vicepresidentes sectoriales del gobierno, para pulsar los avances en ese sentido.

6-. Los enemigos de la Patria… Este país es de todos y todos debemos sumarnos al rescate de la patria, hacer justicia contra los terroristas y seguir enfrentando a la gente disfrazada de chavista, que aún está camuflada en algunas instituciones del Estado haciéndole el trabajo golpista a la derecha criminal.

En Venezuela debemos comenzar por tener claro quiénes son los enemigos, los que hicieron del terrorismo un gran negocio. Recordemos que mucha gente de las bandas hamponiles Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática se hicieron ricos con el financiamiento de las guarimbas. Y después que el presidente Maduro puso orden, se inventaron una presidencia interina, para continuar robando y llenándose de dólares con los recursos de Citgo y Monómeros.

Y los chavistas que no queremos que en las instituciones del Estado nos confundan con esos opositores, tenemos que hacer la diferencia, trabajar en función del bienestar de las comunidades, como lo ordena Nicolás Maduro.

No solo se trata de corear lo que dice en sus alocuciones, sino ejecutar lo que plantea al servicio del pueblo al que nos debemos. Que la gente sienta el trabajo, que se sienta bien atendida. Que vea que, a pesar de las dificultades, la revolución pone todo su empeño en ayudarla, sacarla adelante. Que se hace gestión obedeciendo, porque en revolución quien manda es el pueblo.

El chavista que esté en las instituciones como Shakira: ciega, sorda y muda, sencillamente le está haciendo el favor a los enemigos. Sobre eso debemos tener máxima conciencia. Y si no puede o no quiere, ceda el puesto. En Venezuela hay mucha gente, demasiada, que quiere trabajar por la revolución de la mano de Maduro.

Si tampoco quiere meter su camionetota a las comunidades porque se le daña o se le ensucian los cauchos, abra paso, renuncie, que vaya otro en una bicicleta, pero en estas circunstancias se requiere que la gente les vea la cara y mire a los ojos a las personas que eligieron, para gobernar sobre la base de buscar soluciones a sus necesidades.

7.- Las informaciones de la selva del Darién… Antes de continuar quiero dejar claro que me voy a referir a las oenegés hamponiles, no a las honestas… Hace poco reseñé el horror de un migrante que logró salir de ese montañoso tapón, ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá, con la finalidad de que la gente tome conciencia y no siga arriesgando su vida y la de su familia en esa mortal aventura, pero la canalla mediática y las «oenegés» que siempre se han lucrado de la desgracia en Venezuela, descubrieron en esa travesía un filón para continuar ocasionando daño y ganando dinero.

Pretenden hacer ver ante el mundo que la gente se sigue yendo debido a que la situación en el país no mejora, cuestión que les garantiza más plata, porque muy bien sabemos –y esto si está perfectamente demostrado- que de los ataques a la Patria de Bolívar se ha hecho un gigantesco negocio.

Cada arremetida en sus diferentes modalidades se paga, especialmente la mediática. Y las oenegés delincuenciales y los medios de comunicación al servicio del golpe de estado en Venezuela cobran en dólares.

Imagínense la mentira, en una selva tan inhóspita, considerada la más peligrosa del mundo, donde no hay control de nada, Médicos Sin Fronteras asegura que 120 venezolanos han sido abusados sexualmente. Y la canalla mediática se explaya publicando esa nota.

Ahora, si no hay supervisión alguna, si ningún cuerpo de seguridad ni de salvamento es capaz de penetrar esas montañas, ¿de dónde sacó ese organismo tal cifra? ¿Tiene Médicos Sin Fronteras oficinas a la entrada y la salida del Darién, para monitorear a los migrantes venezolanos? No creo, pero obviamente la prensa basura les hace el juego.

Esta otra mentira también demuestra la tendenciosa campaña mediática. La «defensora de derechos humanos», Tamara Taraciuk, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, le dijo a la prensa complaciente que la mayoría de los niños y niñas que atraviesan la peligrosa selva del Darién son venezolanos. ¿Será que tiene una bola de cristal?

Como señaló el presidente de la Asamblea Nacional, el camarada Jorge Rodríguez: «estamos en el peor momento del periodismo en el planeta, donde los periodistas han dejado de buscar la verdad para buscar su beneficio; solo hay algunas excepciones dignas».

De la misma manera, dijo el camarada William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela: «No me trago ese fake de «oenegés» que buscan dólares en su campaña contra Venezuela (…) Pero todo lo que venga de Médicos Sin Fronteras, Reporteros sin Ética, y Mercenarios sin Fronteras es basura».

El defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, igualmente los puso en evidencia, al alertar a través de la prensa de su país, que, ante la falta de información por parte de las autoridades colombianas, era difícil conocer cuántos migrantes no lograban llegar a los puntos de control de su territorio, después de ingresar a ese tapón selvático.

En suma, toda esa maquinación al respecto, ha dado pie a un bombardeo de informaciones de cifras de migrantes venezolanos, basadas en la irresponsabilidad de esas «oenegés» e instituciones, que promueven su lucrativo negocio propiciando la guerra mediática contra Venezuela.

Así que, para concluir, solo añado que tanto Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y todos esos grupos golpistas, son unas madrigueras nauseabundas al servicio de la corrupción, del dinero mal habido y del servilismo, que no van a perder el tiempo contando migrantes. A esos bandidos no les importa la vida de nadie. Si fueran billetes verdes, no tendría la menor duda de que los estuviesen contando. Lo demás son maniobras y falsedades crematísticas.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com