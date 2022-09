Las Bolsas optan por el rebote con el euro recuperando terreno y el Brent a la baja

Entornointeligente.com /

Tras las notables caídas de ayer, las Bolsas europeas se decantan hoy por las subidas en una semana crítica para el Banco Central Europeo (BCE), presionado por la crisis energética y una incontrolable inflación. Una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos está sobre la mesa. Con los futuros de Wall Street en positivo, tras permanecer ayer cerrado por festivo, los índices del Viejo Continente recuperan algo del terrreno perdido mientras el euro, que ayer llegó a perder la barrera de los 99 centavos de dólar, rebota y el petróleo Brent registra descensos moderados.

Tras rozar ayer mínimos del año, afectado por el descenso de la actividad en el sector servicios en la zona euro, el Ibex 35 suma a esta hora un 0,7% y recupera el nivel de los 7.900 puntos. Las subidas son similares en el resto de Europa. Dentro del selectivo español, Rovi, IAG e Inditex lideran las alzas al anotarse más del 2%. Entre las caídas destacan Grifols, que baja el 0,8%, y Telefónica, que cede el 0,4%.

En la agenda de hoy destaca el debate monográfico en el Senado entre el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la crisis energética y el contexto económico. Además, el Consejo de Ministros aprobará este martes el paro a las empleadas del hogar. Al otro lado del Atlántico se conocerán en EEUU los índices adelantados de la actividad en el sector servicios.

Por su parte, Rusia ha comunicado que el bombeo de gas a través del gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, se reanudará cuando esté reparada la turbina por parte de Siemens Energy en virtud del «trabajo contractual» que debe efectuar, dijo el ministro de Energía ruso, Nikolái Shulginov. El Kremlin y Gazprom han enfatizado que son las sanciones las que generan los problemas en la estación compresora pues no hay repuestos si falla una turbina y las reparadas no pueden regresar a Rusia por las restricciones occidentales. En este sentido Moscú ha insistido en que en estas circunstancias los problemas en el gasoducto seguirán ocurriendo y, que, visto lo ocurrido con la turbina reparada en Canadá, el motor afectado ahora no podrá ser reparado si no se levantan las sanciones.

«El temor que ha provocado entre los inversores la decisión de Gazprom, que confirma que Rusia, concretamente su presidente, Vladimir Putin, está decidido a utilizar el gas como arma contra las potencias europeas, parece que ha dañado mucho el ánimo de los inversores en la región, que descuentan ya su entrada en recesión», señalan desde Link Securities.

Ayer, la Opep + decidió recortar la producción diaria en 100.000 barriles a partir de octubre, con lo que el precio del barril de petróleo Brent llegaba a subir el 4% y rozaba los 97 dólares. Hoy, recorta más de medio punto porcentual hasta los 95 dólares el barril.

Por su parte, el euro , que la víspera perdía la paridad con el dólar y llegó a situarse por debajo de los 99 centavos, nivel desconocido desde hace 20 años, recupera hoy terreno. Sube un 0,5% hasta los 0,9972 centavos de dólar.

En Asia, China ha anunciado nuevos estímulos monetarios y fiscales en un intento por relanzar el crecimiento económico del país, muy penalizado, entre otros factores, por la política de ‘Covid-cero’ adoptada por el Gobierno. La Bolsa de Tokio cierra casi plana por la debilidad del yen.

El Banco Australiano de la Reserva (RBA) ha elevado este martes los tipos de interés un 0,5% -del 1,85 por ciento al 2,35 por ciento-, en el quinto incremento consecutivo que se produce desde mayo para atajar la alta inflación que aqueja al país oceánico.

Wall Street regresa hoy a la actividad tras permanecer ayer cerrado por festivo (Día del Trabajo). Los futuros de la Bolsa de Nueva York anticipan subidas moderadas tras las pérdidas sufridas el viernes.

