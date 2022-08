Las bicicletas: rodados beneficiosos para la salud y el bolsillo

Entornointeligente.com /

Los deportes son una parte importante en la vida diaria, y sobre todo en tiempos en los que el trabajo y las obligaciones, toman un lugar casi total en el día a día, y por ello se deben buscar actividades que se logren mantener en el tiempo casi como una rutina.

Actualmente, el uso de la bicicleta, por ejemplo, es algo que se asentó como modo y forma de vida. Es por ello que, sobre todo durante la pandemia, se acrecentaron las ventas en lo que tiene que ver con bicicleta de montaña .

En esta misma línea ocurrió con las bicicletas eléctricas , como un medio de transporte alternativo en la ciudad, evitando así los buses o los transportes públicos donde se aglomeran grandes cantidades de personas.

Es por ello que las personas eligieron de manera simultánea prácticamente las bicicletas mountain bike, o también conocidas como bicicletas todo terreno , ya que son prácticas tanto como para realizar deportes, como para trasladarse al trabajo o a otros lugares. Además, no necesitan demasiada mantención.

Por otra parte, una bicicleta eléctrica , debe mantenerse con carga eléctrica, y cuentan con algunos cuidados específicos, pero igualmente siguen siendo una buena opción de transporte.

Es por ello que se puede elegir tanto la bicicleta todo terreno como las bicicletas eléctricas , y van a ser de utilidad para el objetivo que se busque con ellas. Ahora bien, si lo que se piensa es en hacer deporte, entonces las todo terreno serán las indicadas y van a cumplir con el principal objetivo de la compra.

A continuación, se detallarán algunas particularidades de la cicla eléctrica , ya que a la hora de elegirla será mejor conocer bien sobre qué baterías usan, cuál es su alcance, cada cuantas horas se debe cargar. Por supuesto, también cuestiones técnicas como rodados y tamaños en las que vienen.

¿Cómo funcionan y qué características tienen las bicicletas eléctricas? Las bicicletas eléctricas suelen estar fabricadas con el objetivo de circular por superficies urbanas y cuentan con un diseño moderno y elegante, pero siempre con un formato cómodo, para mantener la espalda recta, y las piernas estiradas, al tiempo que son de tamaño compacto, capaces de ser guardadas más cómodamente.

Este tipo de bicicletas suelen presentar ayuda o asistencia, esto es para el movimiento del pedaleo, ya que al ser eléctrico, hace que el conductor o conductora no se fatigue o se canse al transportarse en ella, que sea con un mínimo esfuerzo que se logre desplazar.

Una de las características de estas bicicletas es que cuentan con un motor, generalmente instalado en la parte trasera y, además, no cuentan con cadenas y son de transmisión directa, por lo que no hacen ruidos y son silenciosas.

En una mirada generalizada de este tipo de rodados, se destaca como característica principal la comodidad y la modernidad que presentan, por lo que todas van a tener un factor común, aun siendo de marcas diferentes, y es que todas van en la búsqueda de complacer al conductor que elija este tipo de transportes.

Es por ello que siempre serán livianas, fáciles de usar, cuentan con cambios de velocidad y densidad. Dinámicas para su uso, ya sea desde los frenos, hasta el asiento y todos los accesorios con los que cuente.

Además, en este último tiempo, muchos usuarios la han elegido por su condición de sustentable, ya que al ser eléctrica, no emite gases y no precisa demasiado mantenimiento, es decir, no funciona mediante el uso de combustible. Al mismo tiempo, es un medio de transporte simple, que puede ser estacionado en cualquier lugar, guardado en el interior de un departamento y no hace falta contar con licencias de manejo.

La sustentabilidad y los medios de transporte Muchas personas, luego de atravesar la pandemia del Covid-19, se volcaron a optar estilos de vida diferentes o al menos a cambiar ciertos hábitos. Si bien aún siguen siendo más personas las que se manejan en vehículos, autos, camionetas o motos, y también en buses públicos, un gran porcentaje elige día a día cambiar eso.

Claro que la vorágine del día a día, el trabajo y la cantidad de horas que se está fuera del hogar, es diferente a cuando pandemia mediante. Toda la sociedad se encontraba dentro de sus hogares, y cuando salían lo hacían de la manera más segura, y esto también incluía evitar medios de transporte con gran aglomeración.

Además, muchas personas que antes se trasladaban a sus trabajos en auto, luego empezaron a utilizar por ejemplo, bicicletas para hacerlo. Este tipo de transporte, como ya se dijo, siempre estuvo como una opción fuerte para realizar deportes o moverse, pero hace algunos años esto se acentuó más.

Los beneficios que genera un transporte que solo requiere del esfuerzo físico como la bicicleta, son varios. Si se la usa para transportarse al trabajo, yendo en este tipos de rodados, no solo se está evitando contagios, o incomodidades de la aglomeración en el transporte público, o ahorrar en el combustible del vehículo, sino que también se ejercita deportivamente, aunque la frecuencia del pedaleo no sea la misma que la propia del entrenamiento.

Así las cosas, otro de los factores es que se evitará el tránsito en gran medida, porque al menos las ciudades más grandes y pobladas del mundo, cuentan con carriles exclusivos para bicicletas, lo que hace que el ciclista se transporte de manera más segura.

Por ello, es que si bien no son medidos de transporte económicos, dado a que con el crecimiento de las ventas, la demanda hizo que la oferta crezca y haya variedades de precios y calidades, siempre va a ser más económico que mantener un auto o camioneta. Además, no se debe pensar en estacionamiento, en combustible, en mantención en general.

Simplemente basta con pensar en el costo de una rueda de un auto pinchada o una cubierta destruida, a la de una bicicleta, y a las claras está que el gasto es menor y los beneficios son múltiples.

Por: Lcda. Angelica Carmona/Imagen: Cortesía.

Click en el icono y síguenos en las redes:

www.noticiascol.com

LINK ORIGINAL: Noticias COL

Entornointeligente.com